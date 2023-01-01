Baijiahao: Путин и Шойгу послали сигнал НАТО

Baijiahao: сотрудничество России с Китаем является ответным действием на расширение НАТО на восток

01 января 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Россия реагирует на расширения НАТО на восток, сообщила китайское издание Baijiahao Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед Новым годом президент России Владимир Путин объявил о курсе укрепления сотрудничества РФ с Китаем. А министр обороны Сергей Шойгу приказал сформировать новые дивизии. Все это является ответными действиями на расширения НАТО. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao. «Под самый Новый год в Москве было сделано два невероятно важных заявления. Сначала министр обороны России Сергей Шойгу приказал сформировать новые дивизии и армейский корпус, а чуть позже российский лидер Владимир Путин объявил о курсе РФ на укрепление военного и военно-технического сотрудничества с Китаем», — сказано в материале. В нем также сказано, что Россия таким образом реагирует на расширение НАТО на восток. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из целей спецоперации было уменьшение влияния НАТО у границ России. Однако после этого влияние НАТО усилилось. 27 октября аналитик Андрей Коц заявил об отправке 101-й воздушно-десантной дивизии для защиты восточного фланга НАТО. Однако бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что российская армия «разорвет ее в клочья».

Перед Новым годом президент России Владимир Путин объявил о курсе укрепления сотрудничества РФ с Китаем. А министр обороны Сергей Шойгу приказал сформировать новые дивизии. Все это является ответными действиями на расширения НАТО. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao. «Под самый Новый год в Москве было сделано два невероятно важных заявления. Сначала министр обороны России Сергей Шойгу приказал сформировать новые дивизии и армейский корпус, а чуть позже российский лидер Владимир Путин объявил о курсе РФ на укрепление военного и военно-технического сотрудничества с Китаем», — сказано в материале. В нем также сказано, что Россия таким образом реагирует на расширение НАТО на восток. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из целей спецоперации было уменьшение влияния НАТО у границ России. Однако после этого влияние НАТО усилилось. 27 октября аналитик Андрей Коц заявил об отправке 101-й воздушно-десантной дивизии для защиты восточного фланга НАТО. Однако бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что российская армия «разорвет ее в клочья».