ВС РФ вычисляют позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов

Смартфоны на Android определяют координаты выстрела артиллерии ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные придумали способ определять позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов. Устройство помогает определить координаты источника звука выстрелов украинских орудий.

«Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука [артиллерии ВСУ] по выстрелу», — передает РИА Новости. Авторы отметили, что четыре звукометриста со смартфонами находятся на расстоянии 3-6 километров от линии соприкосновения с врагом.

Программное обеспечение позволяет определить время обнаружения звука выстрела артиллерии. Время синхронизируется по данным спутниковой навигационной системы, а также посредством внутренней навигации между мобильными телефонами.