ВС РФ вычисляют позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов

Российские военные придумали способ определять позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов. Устройство помогает определить координаты источника звука выстрелов украинских орудий.
«Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука [артиллерии ВСУ] по выстрелу», — передает РИА Новости. Авторы отметили, что четыре звукометриста со смартфонами находятся на расстоянии 3-6 километров от линии соприкосновения с врагом.
Программное обеспечение позволяет определить время обнаружения звука выстрела артиллерии. Время синхронизируется по данным спутниковой навигационной системы, а также посредством внутренней навигации между мобильными телефонами.
Ранее экс-глава «Роскосмоса», а ныне руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о разработке нового средства связи для военных на передовой. По его словам, технология поможет улучшить связь в тактическом звене в зоне СВО, пишет MK.RU.
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Российские военные придумали способ определять позиции артиллерии ВСУ с помощью смартфонов. Устройство помогает определить координаты источника звука выстрелов украинских орудий. «Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука [артиллерии ВСУ] по выстрелу», — передает РИА Новости. Авторы отметили, что четыре звукометриста со смартфонами находятся на расстоянии 3-6 километров от линии соприкосновения с врагом. Программное обеспечение позволяет определить время обнаружения звука выстрела артиллерии. Время синхронизируется по данным спутниковой навигационной системы, а также посредством внутренней навигации между мобильными телефонами. Ранее экс-глава «Роскосмоса», а ныне руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о разработке нового средства связи для военных на передовой. По его словам, технология поможет улучшить связь в тактическом звене в зоне СВО, пишет MK.RU.