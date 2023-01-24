Семья жительницы Мелитополя предложила ей «взрывать русских гранатами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, армия, военные, спецоперация, солдат, сво, специальная военная операция
Юлия Диордияшенко была задержана после того, как перекинула родственнику видео с российской техникой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Мелитополя (Запорожской области) Юлия Диордияшенко в разговоре с корреспондентом URA.RU, призналась, что ее родственники призывают «взрывать русских гранатами». Сама Диордияшенко была задержана по подозрению в передачи координат расположения вооруженных сил РФ.

«Нас называют предателями даже родственники, просто из-за того что мы живем в Мелитополе. Говорят взяли бы гранату и подорвали русских», — рассказала Юлия Диордияшенко корреспонденту URA.RU.

Она рассказала, что 14 января увидела большое скопление российской техники и отправила родственнику из Голландии, с целью похвастаться, как российские солдаты защищают жителей города. Но, по словам девушки, она не знала, что данное видео по итогу появится на одном из пропагандистских украинских телеграм каналов и ее родственник будет с этим связан. «Я очень об этом сожалею», — сказала она.

Также жительница Мелитополя выступила с обращением к горожанам и призвала их отказаться от непродуманных действий и не передавать информацию. Она отметила, что от этого могут пострадать и погибнуть люди. «Пожалуйста, не делаете глупости. <…> Не снимайте и не передавайте ничего», — обратилась она.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Мелитополя (Запорожской области) Юлия Диордияшенко в разговоре с корреспондентом URA.RU, призналась, что ее родственники призывают «взрывать русских гранатами». Сама Диордияшенко была задержана по подозрению в передачи координат расположения вооруженных сил РФ. «Нас называют предателями даже родственники, просто из-за того что мы живем в Мелитополе. Говорят взяли бы гранату и подорвали русских», — рассказала Юлия Диордияшенко корреспонденту URA.RU. Она рассказала, что 14 января увидела большое скопление российской техники и отправила родственнику из Голландии, с целью похвастаться, как российские солдаты защищают жителей города. Но, по словам девушки, она не знала, что данное видео по итогу появится на одном из пропагандистских украинских телеграм каналов и ее родственник будет с этим связан. «Я очень об этом сожалею», — сказала она. Также жительница Мелитополя выступила с обращением к горожанам и призвала их отказаться от непродуманных действий и не передавать информацию. Она отметила, что от этого могут пострадать и погибнуть люди. «Пожалуйста, не делаете глупости. <…> Не снимайте и не передавайте ничего», — обратилась она. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...