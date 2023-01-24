Семья жительницы Мелитополя предложила ей «взрывать русских гранатами»

24 января 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Юлия Диордияшенко была задержана после того, как перекинула родственнику видео с российской техникой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Мелитополя (Запорожской области) Юлия Диордияшенко в разговоре с корреспондентом URA.RU, призналась, что ее родственники призывают «взрывать русских гранатами». Сама Диордияшенко была задержана по подозрению в передачи координат расположения вооруженных сил РФ. «Нас называют предателями даже родственники, просто из-за того что мы живем в Мелитополе. Говорят взяли бы гранату и подорвали русских», — рассказала Юлия Диордияшенко корреспонденту URA.RU. Она рассказала, что 14 января увидела большое скопление российской техники и отправила родственнику из Голландии, с целью похвастаться, как российские солдаты защищают жителей города. Но, по словам девушки, она не знала, что данное видео по итогу появится на одном из пропагандистских украинских телеграм каналов и ее родственник будет с этим связан. «Я очень об этом сожалею», — сказала она. Также жительница Мелитополя выступила с обращением к горожанам и призвала их отказаться от непродуманных действий и не передавать информацию. Она отметила, что от этого могут пострадать и погибнуть люди. «Пожалуйста, не делаете глупости. <…> Не снимайте и не передавайте ничего», — обратилась она. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Мелитополя (Запорожской области) Юлия Диордияшенко в разговоре с корреспондентом URA.RU, призналась, что ее родственники призывают «взрывать русских гранатами». Сама Диордияшенко была задержана по подозрению в передачи координат расположения вооруженных сил РФ. «Нас называют предателями даже родственники, просто из-за того что мы живем в Мелитополе. Говорят взяли бы гранату и подорвали русских», — рассказала Юлия Диордияшенко корреспонденту URA.RU. Она рассказала, что 14 января увидела большое скопление российской техники и отправила родственнику из Голландии, с целью похвастаться, как российские солдаты защищают жителей города. Но, по словам девушки, она не знала, что данное видео по итогу появится на одном из пропагандистских украинских телеграм каналов и ее родственник будет с этим связан. «Я очень об этом сожалею», — сказала она. Также жительница Мелитополя выступила с обращением к горожанам и призвала их отказаться от непродуманных действий и не передавать информацию. Она отметила, что от этого могут пострадать и погибнуть люди. «Пожалуйста, не делаете глупости. <…> Не снимайте и не передавайте ничего», — обратилась она. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.