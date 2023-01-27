Жительницы Тюмени и ЯНАО погибли в аварии на федеральной трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, зима, дтп, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
Легковое авто выехало на встречку и столкнулось с большегрузом (архивноефото) Фото:

Две девушки — жительницы Тюмени и ЯНАО, погибли в аварии на федеральной трассе Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Вечером 27 января на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Предварительно, автомобиль „Ниссан Теана“ выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом „Скания“. В ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля — жительница Надыма, и ее 25-летняя пассажирка из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Водитель большегруза (житель Пермского края) не пострадал. Как добавили в УГИБДД региона, погибшая жительница ЯНАО за год 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима.

Фото:

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Две девушки — жительницы Тюмени и ЯНАО, погибли в аварии на федеральной трассе Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Вечером 27 января на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Предварительно, автомобиль „Ниссан Теана“ выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом „Скания“. В ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля — жительница Надыма, и ее 25-летняя пассажирка из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель большегруза (житель Пермского края) не пострадал. Как добавили в УГИБДД региона, погибшая жительница ЯНАО за год 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...