Жительницы Тюмени и ЯНАО погибли в аварии на федеральной трассе. Фото

27 января 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Легковое авто выехало на встречку и столкнулось с большегрузом (архивноефото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две девушки — жительницы Тюмени и ЯНАО, погибли в аварии на федеральной трассе Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Вечером 27 января на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Предварительно, автомобиль „Ниссан Теана“ выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом „Скания“. В ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля — жительница Надыма, и ее 25-летняя пассажирка из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель большегруза (житель Пермского края) не пострадал. Как добавили в УГИБДД региона, погибшая жительница ЯНАО за год 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима. Фото: УГИБДД по Тюменской области

Две девушки — жительницы Тюмени и ЯНАО, погибли в аварии на федеральной трассе Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Вечером 27 января на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Предварительно, автомобиль „Ниссан Теана“ выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом „Скания“. В ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля — жительница Надыма, и ее 25-летняя пассажирка из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель большегруза (житель Пермского края) не пострадал. Как добавили в УГИБДД региона, погибшая жительница ЯНАО за год 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима.