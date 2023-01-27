Две девушки — жительницы Тюмени и ЯНАО, погибли в аварии на федеральной трассе Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Вечером 27 января на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Предварительно, автомобиль „Ниссан Теана“ выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом „Скания“. В ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля — жительница Надыма, и ее 25-летняя пассажирка из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Водитель большегруза (житель Пермского края) не пострадал. Как добавили в УГИБДД региона, погибшая жительница ЯНАО за год 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима.
Фото: УГИБДД по Тюменской области
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Две девушки — жительницы Тюмени и ЯНАО, погибли в аварии на федеральной трассе Р-404 (Тюмень — Ханты-Мансийск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Вечером 27 января на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Предварительно, автомобиль „Ниссан Теана“ выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом „Скания“. В ДТП погибли 29-летняя водитель легкового автомобиля — жительница Надыма, и ее 25-летняя пассажирка из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель большегруза (житель Пермского края) не пострадал. Как добавили в УГИБДД региона, погибшая жительница ЯНАО за год 10 раз привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима.