El Mundo: число погибших в Турции и Сирии превысило 600 человек

06 февраля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Общее число погибших из-за землетрясения достигло 670 человек, сообщает El Mundo (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, из-за которого обрушились тысячи зданий. Сейсмическая волна достигла и Сирии. Общее число погибших достигло 670 человек. Об этом сообщает испанская газета El Mundo, со ссылкой на данные с места ЧП. «Землетрясение с эпицентром в Турции привело к гибели по меньшей мере 386 человек и 988 раненых на севере Сирии. Землетрясение силой 7,8 балла произошло на рассвете на юге Турции, где число погибших возросло до 284 человек», — сообщается в газете. Таким образом, общее число погибших из-за стихийных бедствий достигло 670 человек, а число разрушений — 1 700 домов. В феврале в Турции произошло землетрясение. В стране объявлен режим высокой тревоги. По протоколу, он предусматривает международную помощь. Из-за стихийного бедствия обрушилось 1 700 домов, в том числе и многоэтажные здания.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, из-за которого обрушились тысячи зданий. Сейсмическая волна достигла и Сирии. Общее число погибших достигло 670 человек. Об этом сообщает испанская газета El Mundo, со ссылкой на данные с места ЧП. «Землетрясение с эпицентром в Турции привело к гибели по меньшей мере 386 человек и 988 раненых на севере Сирии. Землетрясение силой 7,8 балла произошло на рассвете на юге Турции, где число погибших возросло до 284 человек», — сообщается в газете. Таким образом, общее число погибших из-за стихийных бедствий достигло 670 человек, а число разрушений — 1 700 домов. В феврале в Турции произошло землетрясение. В стране объявлен режим высокой тревоги. По протоколу, он предусматривает международную помощь. Из-за стихийного бедствия обрушилось 1 700 домов, в том числе и многоэтажные здания.