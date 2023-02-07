Доктор наук раскрыл, что сдерживает НАТО от расширения в Азию. Видео

Доктор наук РАН Мосяков: от азиатского расширения НАТО сдерживает конфликт на Украине

07 февраля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

НАТО не сможет параллельно развиваться и в Европе, и в Азии, сообщает Дмитрий Мосяков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический альянс сделал первые шаги к тому, чтобы расширить свое влияние в Азии, но НАТО сдерживает конфликт на Украине. Об этом рассказал доктор наук РАН, заведующий центом Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков. «У американцев другого варианта нет. Они будут вынуждены все НАТО со всеми структурами своими, штабами, со всей организацией постепенно перебазировать из европейского региона в азиатский регион. <…> Это рассчитано где-то на пять-восемь лет», — объяснил Дмитрий Мосяков Пятому каналу. Эксперт подчеркнул, что важнейшим условием для расширения является завершение конфликта на территории Украины, ведь НАТО не сможет вести «вести две войны сразу». Мосяков обратил внимание, что альянс не сможет параллельно развиваться и в Европе, и в Азии. США не хотят терять свои лидерские позиции в мире. При этом за звание азиатского лидера борются Китай и Япония, но последняя пользуется союзом с Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является серьезным вызовом для США. Также сообщалось, что НАТО хочет вовлечь Южную Корею в альянс, тем самым предприняв попытку расширения в Азии. О попытке расширения НАТО также говорил и бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что о подготовке НАТО к созданию ядерного плацдарма в Азии, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Североатлантический альянс сделал первые шаги к тому, чтобы расширить свое влияние в Азии, но НАТО сдерживает конфликт на Украине. Об этом рассказал доктор наук РАН, заведующий центом Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков. «У американцев другого варианта нет. Они будут вынуждены все НАТО со всеми структурами своими, штабами, со всей организацией постепенно перебазировать из европейского региона в азиатский регион. <…> Это рассчитано где-то на пять-восемь лет», — объяснил Дмитрий Мосяков Пятому каналу. Эксперт подчеркнул, что важнейшим условием для расширения является завершение конфликта на территории Украины, ведь НАТО не сможет вести «вести две войны сразу». Мосяков обратил внимание, что альянс не сможет параллельно развиваться и в Европе, и в Азии. США не хотят терять свои лидерские позиции в мире. При этом за звание азиатского лидера борются Китай и Япония, но последняя пользуется союзом с Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является серьезным вызовом для США. Также сообщалось, что НАТО хочет вовлечь Южную Корею в альянс, тем самым предприняв попытку расширения в Азии. О попытке расширения НАТО также говорил и бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что о подготовке НАТО к созданию ядерного плацдарма в Азии, передает «Федеральное агентство новостей».