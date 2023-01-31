GT: НАТО готовит почву для расширения альянса в Азии

Йенс Столтенберг хочет привлечь Южную Корею к сотрудничествуФото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО хочет вовлечь Южную Корею в альянс и использует как предлог совместное использование ядерного вооружения. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
«[Генсек НАТО Йенс] Столтенберг сослался на „ядерную угрозу“ со стороны Китая, России и Северной Кореи, чтобы усилить обмен информацией с Южной Кореей. Его цель очень ясна: вовлечь Южную Корею в рамки сотрудничества НАТО. Совместное использование ядерных вооружений — это всего лишь предлог, с помощью которого хватка НАТО может быть внушительно распространена на Северо-Восточную Азию», — передает Global Times.
Механизм совместного использования ядерного оружия в НАТО не имеет ничего общего с безопасностью в Корее. Издание отмечает, что Столтенберг должен привлечь Китай и Россию, чтобы появление НАТО на Корейском полуострове не было таким внезапным.
Столтенберг посетил Японию и Южную Корею. Он высказал опасения, связанные с Северной Кореей, передает RT. Он отметил, что НАТО и Южная Корея могут обмениваться информацией в ответ на сомнения, которые вызваны ядерной и ракетной программой КНДР. Столтенберг призвал Южную Корею еще больше поддерживать Украину, сообщает Nation News.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
НАТО хочет вовлечь Южную Корею в альянс и использует как предлог совместное использование ядерного вооружения. Об этом сообщает китайское издание Global Times. «[Генсек НАТО Йенс] Столтенберг сослался на „ядерную угрозу“ со стороны Китая, России и Северной Кореи, чтобы усилить обмен информацией с Южной Кореей. Его цель очень ясна: вовлечь Южную Корею в рамки сотрудничества НАТО. Совместное использование ядерных вооружений — это всего лишь предлог, с помощью которого хватка НАТО может быть внушительно распространена на Северо-Восточную Азию», — передает Global Times. Механизм совместного использования ядерного оружия в НАТО не имеет ничего общего с безопасностью в Корее. Издание отмечает, что Столтенберг должен привлечь Китай и Россию, чтобы появление НАТО на Корейском полуострове не было таким внезапным. Столтенберг посетил Японию и Южную Корею. Он высказал опасения, связанные с Северной Кореей, передает RT. Он отметил, что НАТО и Южная Корея могут обмениваться информацией в ответ на сомнения, которые вызваны ядерной и ракетной программой КНДР. Столтенберг призвал Южную Корею еще больше поддерживать Украину, сообщает Nation News.