Жителям города в Казахстане пообещали 260 тысяч за участие в спецоперации

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Жители Байконура смогут получить по 260 тысяч единовременно за участие в СВО, заявили в прокуратуре города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные и добровольцы из Байконура получат по 260 тысяч рублей единовременно за участие в СВО. Такое заявление сделали в прокуратуре Байконура. Предложение распространяется только на граждан России.

«Постановлением главы администрации Байконура от 7 февраля 2023 года №46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Чтобы получить выплату, добровольцам и мобилизованным нужно обратиться в соцзащиту.

Байконур — город в Казахстане. До 2050 года город вместе с космодромом находится в аренде у России. В нем живут и работают российские граждане, поэтому им также предложено принять участие в специальной военной операции.

Значимую роль в проведении специальной военной операции на Украине играют добровольческие отряды. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что о своем желании вступить в ряды добровольцев и выступать на СВО на стороне России заявили тысячи иностранных граждан. Многие из них не являются гражданами стран-партнеров России, передает телеканал 360.

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Мобилизованные и добровольцы из Байконура получат по 260 тысяч рублей единовременно за участие в СВО. Такое заявление сделали в прокуратуре Байконура. Предложение распространяется только на граждан России. «Постановлением главы администрации Байконура от 7 февраля 2023 года №46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Чтобы получить выплату, добровольцам и мобилизованным нужно обратиться в соцзащиту. Байконур — город в Казахстане. До 2050 года город вместе с космодромом находится в аренде у России. В нем живут и работают российские граждане, поэтому им также предложено принять участие в специальной военной операции. Значимую роль в проведении специальной военной операции на Украине играют добровольческие отряды. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что о своем желании вступить в ряды добровольцев и выступать на СВО на стороне России заявили тысячи иностранных граждан. Многие из них не являются гражданами стран-партнеров России, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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