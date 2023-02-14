Жителям города в Казахстане пообещали 260 тысяч за участие в спецоперации

14 февраля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Жители Байконура смогут получить по 260 тысяч единовременно за участие в СВО, заявили в прокуратуре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные и добровольцы из Байконура получат по 260 тысяч рублей единовременно за участие в СВО. Такое заявление сделали в прокуратуре Байконура. Предложение распространяется только на граждан России. «Постановлением главы администрации Байконура от 7 февраля 2023 года №46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Чтобы получить выплату, добровольцам и мобилизованным нужно обратиться в соцзащиту. Байконур — город в Казахстане. До 2050 года город вместе с космодромом находится в аренде у России. В нем живут и работают российские граждане, поэтому им также предложено принять участие в специальной военной операции. Значимую роль в проведении специальной военной операции на Украине играют добровольческие отряды. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что о своем желании вступить в ряды добровольцев и выступать на СВО на стороне России заявили тысячи иностранных граждан. Многие из них не являются гражданами стран-партнеров России, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные и добровольцы из Байконура получат по 260 тысяч рублей единовременно за участие в СВО. Такое заявление сделали в прокуратуре Байконура. Предложение распространяется только на граждан России. «Постановлением главы администрации Байконура от 7 февраля 2023 года №46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Чтобы получить выплату, добровольцам и мобилизованным нужно обратиться в соцзащиту. Байконур — город в Казахстане. До 2050 года город вместе с космодромом находится в аренде у России. В нем живут и работают российские граждане, поэтому им также предложено принять участие в специальной военной операции. Значимую роль в проведении специальной военной операции на Украине играют добровольческие отряды. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что о своем желании вступить в ряды добровольцев и выступать на СВО на стороне России заявили тысячи иностранных граждан. Многие из них не являются гражданами стран-партнеров России, передает телеканал 360.