В Вашингтоне началась акция против «поддержки нацистов Украины». Протестующие держат в руках российские флаги.
В центре американской столицы у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Участники мероприятия держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России. У одного из участников акции в руках плакат «Байден подорвал «Северный поток». После митинга планируется марш к Белому дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. До этого французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия.
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