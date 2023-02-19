В Вашингтоне началась массовая акция против «поддержки нацистов Украины»

20 февраля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Протестующие в Вашингтоне держат в руках российские флаги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вашингтоне началась акция против «поддержки нацистов Украины». Протестующие держат в руках российские флаги. В центре американской столицы у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Участники мероприятия держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России. У одного из участников акции в руках плакат «Байден подорвал «Северный поток». После митинга планируется марш к Белому дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее сообщалось, что в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. До этого французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия.

В Вашингтоне началась акция против «поддержки нацистов Украины». Протестующие держат в руках российские флаги. В центре американской столицы у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Участники мероприятия держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России. У одного из участников акции в руках плакат «Байден подорвал «Северный поток». После митинга планируется марш к Белому дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее сообщалось, что в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. До этого французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия.