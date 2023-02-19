19 февраля 2023

В Вашингтоне началась массовая акция против «поддержки нацистов Украины»

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Протестующие в Вашингтоне держат в руках российские флаги Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Вашингтоне началась акция против «поддержки нацистов Украины». Протестующие держат в руках российские флаги.

В центре американской столицы у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Участники мероприятия держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России. У одного из участников акции в руках плакат «Байден подорвал «Северный поток». После митинга планируется марш к Белому дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. До этого французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия.

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В Вашингтоне началась акция против «поддержки нацистов Украины». Протестующие держат в руках российские флаги. В центре американской столицы у мемориала Линкольна собрались около сотни человек. Участники мероприятия держат в руках плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России. У одного из участников акции в руках плакат «Байден подорвал «Северный поток». После митинга планируется марш к Белому дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее сообщалось, что в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. До этого французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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