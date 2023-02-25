Пугачева шокировала общественность шрамом под глазом. Фото

25 февраля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Пугачева озадачила публику своим внешним видом Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU В сеть попали фотографии российской певицы Аллы Пугачевой, на которых она запечатлена со шрамом на лице. В этот момент артистка находилась в Израиле на концерте Лаймы Вайкуле в компании своего мужа, комика Максима Галкина (признан в России иноагентом). «На лице у Аллы Пугачевой замечен глубокий шрам», — сообщает telegram-канал «НеМалахов». Отмечается, что данный факт поразил многих посетителей концерта и поставил перед публикой вопрос происхождения глубокой борозды. Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева переехали из России в Израиль. Появилась информация, что Пугачеву и Галкина хотят лишить израильского гражданства из-за их христианского вероисповедания. Недавно российскую певицу заметили во время прогулки по Москве, сообщают «Дни.ру». Алла Пугачева на концерте в Израиле Фото: telegram-канал «НеМалахов»

В сеть попали фотографии российской певицы Аллы Пугачевой, на которых она запечатлена со шрамом на лице. В этот момент артистка находилась в Израиле на концерте Лаймы Вайкуле в компании своего мужа, комика Максима Галкина (признан в России иноагентом). «На лице у Аллы Пугачевой замечен глубокий шрам», — сообщает telegram-канал «НеМалахов». Отмечается, что данный факт поразил многих посетителей концерта и поставил перед публикой вопрос происхождения глубокой борозды. Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева переехали из России в Израиль. Появилась информация, что Пугачеву и Галкина хотят лишить израильского гражданства из-за их христианского вероисповедания. Недавно российскую певицу заметили во время прогулки по Москве, сообщают «Дни.ру».