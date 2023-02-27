На Украине установили, кто мог убить участника переговоров с РФ

На Украине установили лиц, которые причастны к убийству в марте 2022 года члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщают источники Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных действий», — передает слова источников издание «Украинская правда».
О смерти Киреева стало известно в марте прошлого года. Однако на данный момент обвинения еще никому не предъявлены.
Ранее URA.RU сообщало, что Дениса Киреева ликвидировала Служба безопасности Украины, за подозрения в «шпионаже» в пользу России. Позднее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что убийство было совершенно по ошибке.
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