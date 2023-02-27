На Украине установили, кто мог убить участника переговоров с РФ Следствие установило «круг лиц», причастных к убийству переговорщика Киреева 27 февраля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 + На Украине определили причастных к убийству переговорщика Киреева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине установили лиц, которые причастны к убийству в марте 2022 года члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщают источники Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. «В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных действий», — передает слова источников издание «Украинская правда». О смерти Киреева стало известно в марте прошлого года. Однако на данный момент обвинения еще никому не предъявлены. Ранее URA.RU сообщало, что Дениса Киреева ликвидировала Служба безопасности Украины, за подозрения в «шпионаже» в пользу России. Позднее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что убийство было совершенно по ошибке. На Украине установили лиц, которые причастны к убийству в марте 2022 года члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщают источники Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. «В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных действий», — передает слова источников издание «Украинская правда». О смерти Киреева стало известно в марте прошлого года. Однако на данный момент обвинения еще никому не предъявлены. Ранее URA.RU сообщало, что Дениса Киреева ликвидировала Служба безопасности Украины, за подозрения в «шпионаже» в пользу России. Позднее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что убийство было совершенно по ошибке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям