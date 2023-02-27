27 февраля 2023

На Украине установили, кто мог убить участника переговоров с РФ

Следствие установило «круг лиц», причастных к убийству переговорщика Киреева
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине определили причастных к убийству переговорщика Киреева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине установили лиц, которые причастны к убийству в марте 2022 года члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщают источники Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных действий», — передает слова источников издание «Украинская правда».

О смерти Киреева стало известно в марте прошлого года. Однако на данный момент обвинения еще никому не предъявлены.

Ранее URA.RU сообщало, что Дениса Киреева ликвидировала Служба безопасности Украины, за подозрения в «шпионаже» в пользу России. Позднее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что убийство было совершенно по ошибке.

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На Украине установили лиц, которые причастны к убийству в марте 2022 года члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщают источники Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. «В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных действий», — передает слова источников издание «Украинская правда». О смерти Киреева стало известно в марте прошлого года. Однако на данный момент обвинения еще никому не предъявлены. Ранее URA.RU сообщало, что Дениса Киреева ликвидировала Служба безопасности Украины, за подозрения в «шпионаже» в пользу России. Позднее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что убийство было совершенно по ошибке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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