SHOT: в Ленобласти школьник пытался поджечь военкомат «коктейлями Молотова»

Школьник успел бросить в дверь военкомата два коктейля Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинградской области школьника задержала полиция за попытку поджечь военкомат в Кировске. Однако две бутылки с «коктейлем Молотова», которые бросил подросток, не загорелись.

«Петербургского гимназиста задержали при попытке поджечь военкомат. Его поймали с поличным <…> Полицейские приехали вовремя — как раз когда 16-летний диверсант метал „коктейли Молотова“ в дверь военкомата», — передает telegram-канал SHOT. Подросток успел бросить две бутылки, но ничего не загорелось.

Школьника доставили в отдел полиции Петербурга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что он учится в одной из престижных петербургских гимназий.

Редакция URA.RU отправила запрос в военный комиссариат Кировска для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало.

После начала спецоперации в России начали сообщать о поджогах военкоматов. В Минобороны РФ заявили, что результаты расследования этих происшествий указывают на связь с украинскими спецслужбами.