Лукашенко помиловал восемь тысяч осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», который затронет почти восемь тысяч осужденных. Об этом говорится на его официальном сайте.
«По предварительным расчетам амнистия затронет почти восемь тысяч осужденных», — говорится в сообщении. По данным источника, закон освободит от наказания осужденных за менее тяжкие преступления из числа несовершеннолетних, беременных женщин, родителей-одиночек с детьми до 18 лет, инвалидов I и II группы, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и других категорий.
Для применения амнистии требуется полное возмещение ущерба и положительная характеристика осужденного. В рамках закона также расширен перечень освобождаемых за счет лиц с определенными заболеваниями. При этом осужденным старше 70 лет с небольшими сроками наказание заменят более мягким видом.
Ранее Лукашенко поручил правительству внести соответствующий законопроект в парламент в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По расчетам, под действие закона попадут лица с определенными заболеваниями и пожилые осужденные, Для совершивших неосторожные преступления будет предусмотрена частичная амнистия.
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