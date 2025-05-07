В Астане беспилотник попросил жительницу многоэтажки не снимать парад

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В Астане дрон попросил жителей многоэтажки закрыть окна и отойти от них
В Астане дрон попросил жителей многоэтажки закрыть окна и отойти от них Фото:

В Астане беспилотник подлетел к окну 20-го этажа жилого дома и попросил жительницу прекратить съемку военного парада в честь Дня Победы. Об этом она сообщила в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), опубликовав соответствующее видео. 

На кадрах слышно, как дрон обращается к жителям дома на русском языке: «Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности». По словам автора видео, подобное сообщение прозвучало несколько раз подряд во время проведения парада.

Парад прошел 7 мая и стал первым за последние восемь лет мероприятием такого масштаба в столице Казахстана. Он прошел при участии президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства лично присутствовал на мероприятии, после чего планирует отправиться на торжественные события, приуроченные к 9 мая, в Москву. Организаторы парада приняли дополнительные меры безопасности, что, вероятно, стало причиной появления беспилотника с предупреждением для граждан.

*Instagram — запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной

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В Астане беспилотник подлетел к окну 20-го этажа жилого дома и попросил жительницу прекратить съемку военного парада в честь Дня Победы. Об этом она сообщила в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), опубликовав соответствующее видео.  На кадрах слышно, как дрон обращается к жителям дома на русском языке: «Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности». По словам автора видео, подобное сообщение прозвучало несколько раз подряд во время проведения парада. Парад прошел 7 мая и стал первым за последние восемь лет мероприятием такого масштаба в столице Казахстана. Он прошел при участии президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства лично присутствовал на мероприятии, после чего планирует отправиться на торжественные события, приуроченные к 9 мая, в Москву. Организаторы парада приняли дополнительные меры безопасности, что, вероятно, стало причиной появления беспилотника с предупреждением для граждан. *Instagram — запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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