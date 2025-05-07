В Астане беспилотник попросил жительницу многоэтажки не снимать парад

В Астане беспилотник подлетел к окну 20-го этажа жилого дома и попросил жительницу прекратить съемку военного парада в честь Дня Победы. Об этом она сообщила в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), опубликовав соответствующее видео.
На кадрах слышно, как дрон обращается к жителям дома на русском языке: «Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности». По словам автора видео, подобное сообщение прозвучало несколько раз подряд во время проведения парада.
Парад прошел 7 мая и стал первым за последние восемь лет мероприятием такого масштаба в столице Казахстана. Он прошел при участии президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства лично присутствовал на мероприятии, после чего планирует отправиться на торжественные события, приуроченные к 9 мая, в Москву. Организаторы парада приняли дополнительные меры безопасности, что, вероятно, стало причиной появления беспилотника с предупреждением для граждан.
*Instagram — запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной
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