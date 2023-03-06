Количество новейших российских разведкомплексов «Пенициллин» в зоне СВО увеличат в два раза 07 марта 2023 в 07:18 Размер текста - 17 + Российская разведка получит в два раза больше новейших звукотепловых комплексов «Пенициллин» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции будет увеличено в два раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «До конца этого года планируется увеличить количество комплексов „Пенициллин“, задействованных в зоне СВО, в два раза», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что эта мера позволит увеличить эффективность борьбы с артиллерией ВСУ. Ранее Минобороны РФ показали кадры применения новейших высокоточных боеприпасов в зоне СВО. Ведомство опубликовало видео, на котором зафиксировано применение вооружения против объекта ВСУ. В результате работы был ликвидирован ангар с украинской военной техникой, передает RT. Количество новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции будет увеличено в два раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «До конца этого года планируется увеличить количество комплексов „Пенициллин“, задействованных в зоне СВО, в два раза», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что эта мера позволит увеличить эффективность борьбы с артиллерией ВСУ. Ранее Минобороны РФ показали кадры применения новейших высокоточных боеприпасов в зоне СВО. Ведомство опубликовало видео, на котором зафиксировано применение вооружения против объекта ВСУ. В результате работы был ликвидирован ангар с украинской военной техникой, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям