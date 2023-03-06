06 марта 2023

Количество новейших российских разведкомплексов «Пенициллин» в зоне СВО увеличат в два раза

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Российская разведка получит в два раза больше новейших звукотепловых комплексов «Пенициллин» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Количество новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции будет увеличено в два раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов „Пенициллин“, задействованных в зоне СВО, в два раза», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что эта мера позволит увеличить эффективность борьбы с артиллерией ВСУ.

Ранее Минобороны РФ показали кадры применения новейших высокоточных боеприпасов в зоне СВО. Ведомство опубликовало видео, на котором зафиксировано применение вооружения против объекта ВСУ. В результате работы был ликвидирован ангар с украинской военной техникой, передает RT.

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Количество новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции будет увеличено в два раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «До конца этого года планируется увеличить количество комплексов „Пенициллин“, задействованных в зоне СВО, в два раза», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что эта мера позволит увеличить эффективность борьбы с артиллерией ВСУ. Ранее Минобороны РФ показали кадры применения новейших высокоточных боеприпасов в зоне СВО. Ведомство опубликовало видео, на котором зафиксировано применение вооружения против объекта ВСУ. В результате работы был ликвидирован ангар с украинской военной техникой, передает RT.
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