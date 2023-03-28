Первый осужденный боец «Азова»* рассказал об убийстве кормившей нацбат женщины

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Боец «Азова» признался, что убил женщину, которая приносила еду Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам строгого режима бойца нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Дмитрия Смития за убийство женщины в Мариуполе, которая приносила еду боевикам. Об этом сообщает проект «Трибунал».

«25 марта совершил преступление против гражданского населения, а конкретно — убийство. Я заподозрил, что человек корректирует огонь и произвел выстрел. Эта женщина приходила перед этим несколько раз к нам на позиции, мы ее просили не приходить. Она приносила еду. После этого я заподозрил, что она является корректировщиком», — рассказал Смития «Трибуналу». Он также признал, что пошел в «Азов» ради денег.

Сообщается, что Верховный суд ДНР приговорил его к 20 годам строгого режима. По версии следователей, весной 2022 года Смития и другие боевики патрулировали Мариуполь с третьего этажа жилого дома на Азовстальской улице. Они наблюдали за передвижением жителей.

Вооруженные силы РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В мае прошлого года российская армия освободила от боевиков нацбатальона территорию завода «Азовсталь» и Мариуполь.

*Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

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Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам строгого режима бойца нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Дмитрия Смития за убийство женщины в Мариуполе, которая приносила еду боевикам. Об этом сообщает проект «Трибунал». «25 марта совершил преступление против гражданского населения, а конкретно — убийство. Я заподозрил, что человек корректирует огонь и произвел выстрел. Эта женщина приходила перед этим несколько раз к нам на позиции, мы ее просили не приходить. Она приносила еду. После этого я заподозрил, что она является корректировщиком», — рассказал Смития «Трибуналу». Он также признал, что пошел в «Азов» ради денег. Сообщается, что Верховный суд ДНР приговорил его к 20 годам строгого режима. По версии следователей, весной 2022 года Смития и другие боевики патрулировали Мариуполь с третьего этажа жилого дома на Азовстальской улице. Они наблюдали за передвижением жителей. Вооруженные силы РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В мае прошлого года российская армия освободила от боевиков нацбатальона территорию завода «Азовсталь» и Мариуполь. *Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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