Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут огромные потери в первые часы своего контрнаступления. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Надо понимать, что для какого-то контрнаступления противнику придется прежде всего выйти из зоны защиты своих противовоздушных средств обороны (ПВО), где мы сможем активно использовать свою авиацию. Это просто будет звездный час наших ВКС. Противник понесет в первые же часы, я думаю, колоссальные потери», — заявил Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что для наступления уже сформированы украинские подразделения, которые проходили подготовку военными из НАТО.
Ранее в Пентагоне допустили утечку информации из которой стали известны подробности предстоящего украинского наступления. Из документов следует, что ВСУ формируют отдельные подразделения для наступления. Все они окончат обучение к 30 апреля. В Запорожье подготовили для украинских войск эшелонированную линию обороны, сообщает «Национальная служба новостей». Уровень украинских солдат не соответствует успешному наступлению, передает
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