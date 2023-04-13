В посольство Франции в Москве прислали посылку с костями

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Кости могут принадлежать птице Фото:

В посольстве Франции в Москве при сканировании посылки нашли в ней кости птицы или иного животного. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

«В посольство Франции в Москве была обнаружена посылка с костями», — передает telegram-канал 112. Там добавили, что содержимое посылки было обнаружено с помощью сканера. Кости, находящиеся внутри, могут принадлежать какой-либо птице или иному животному небольших размеров. Посылку без вскрытия вынесли за пределы посольства. По имеющейся информации, отправителем посылки является Пьер Нотарианни из города Судак Республики Крым, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в пресс-службу посольства Франции в Москве. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее в логистическом центре во Внуково таможенники обнаружили посылку с человеческим черепом. Отправитель промаркировал посылку, как пластмассовую анатомическую модель. Останки были отправлены на проверку криминалистам, передает MK.RU.

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В посольстве Франции в Москве при сканировании посылки нашли в ней кости птицы или иного животного. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. «В посольство Франции в Москве была обнаружена посылка с костями», — передает telegram-канал 112. Там добавили, что содержимое посылки было обнаружено с помощью сканера. Кости, находящиеся внутри, могут принадлежать какой-либо птице или иному животному небольших размеров. Посылку без вскрытия вынесли за пределы посольства. По имеющейся информации, отправителем посылки является Пьер Нотарианни из города Судак Республики Крым, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу посольства Франции в Москве. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в логистическом центре во Внуково таможенники обнаружили посылку с человеческим черепом. Отправитель промаркировал посылку, как пластмассовую анатомическую модель. Останки были отправлены на проверку криминалистам, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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