В посольство Франции в Москве прислали посылку с костями

13 апреля 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Кости могут принадлежать птице Фото: Анна Майорова © URA.RU В посольстве Франции в Москве при сканировании посылки нашли в ней кости птицы или иного животного. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. «В посольство Франции в Москве была обнаружена посылка с костями», — передает telegram-канал 112. Там добавили, что содержимое посылки было обнаружено с помощью сканера. Кости, находящиеся внутри, могут принадлежать какой-либо птице или иному животному небольших размеров. Посылку без вскрытия вынесли за пределы посольства. По имеющейся информации, отправителем посылки является Пьер Нотарианни из города Судак Республики Крым, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу посольства Франции в Москве. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в логистическом центре во Внуково таможенники обнаружили посылку с человеческим черепом. Отправитель промаркировал посылку, как пластмассовую анатомическую модель. Останки были отправлены на проверку криминалистам, передает MK.RU .

В посольстве Франции в Москве при сканировании посылки нашли в ней кости птицы или иного животного. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. «В посольство Франции в Москве была обнаружена посылка с костями», — передает telegram-канал 112. Там добавили, что содержимое посылки было обнаружено с помощью сканера. Кости, находящиеся внутри, могут принадлежать какой-либо птице или иному животному небольших размеров. Посылку без вскрытия вынесли за пределы посольства. По имеющейся информации, отправителем посылки является Пьер Нотарианни из города Судак Республики Крым, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу посольства Франции в Москве. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в логистическом центре во Внуково таможенники обнаружили посылку с человеческим черепом. Отправитель промаркировал посылку, как пластмассовую анатомическую модель. Останки были отправлены на проверку криминалистам, передает MK.RU.