Военный эксперт объяснил смысл визита Путина в зону СВО

Военный эксперт Онуфриенко: Путин приехал в Херсонскую область для проверки боеготовности армии

Владимир Путин приехал в Херсонскую область для проверки боеготовности армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Херсонскую область дал бойцам морально-психологические установки и проверил боеготовность войск. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«У нас президент и главнокомандующий — одно и то же лицо. И, кроме проверки боеготовности войск к предстоящему отражению наступления противника, необходимо дать и морально-психологические установки людям, которые должны быть уверены, что эти регионы останутся регионами России», — заявил Михаил Онуфриенко в разговоре с телеканалом 360. Он отметил, что ВСУ планируют наступать на херсонском направлении. По словам военного эксперта, бои на этой линии фронта будут тяжелые. Однако ВСУ не смогут добиться поставленных целей, заключил Онуфриенко.

Украина готовится к наступлению на позиции России. Для этого страны Запада отправили стране тяжелые танки. Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес не верит, что атака ВСУ принесет обещанные западным партнерам результаты. По его словам, нет волшебного момента, когда Россия проиграет противостояние.

Во время наступления Украины Россия может использовать дополнительное оружие. Лидеры стран Запада отметили, что готовы к крайним мерам, сообщает RT.