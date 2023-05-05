Парламент Швейцарии счел возможное выступление Зеленского нарушением нейтралитета

В Парламенте Швейцарии недовольны возможностью допустить президента Украины Владимира Зеленского к выступлению перед депутатами. Политики считают это нарушением нейтралитета. Свое возмущение выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши.
«Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — заявил Эши у себя в twitter-аккаунте.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за то, что та второй год подряд отказывает Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, Зеленского и самого пора бы уже наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».
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