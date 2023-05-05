05 мая 2023

Парламент Швейцарии счел возможное выступление Зеленского нарушением нейтралитета

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В Парламенте Швейцарии не хотят видеть выступления Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Парламенте Швейцарии недовольны возможностью допустить президента Украины Владимира Зеленского к выступлению перед депутатами. Политики считают это нарушением нейтралитета. Свое возмущение выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши.

«Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — заявил Эши у себя в twitter-аккаунте.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за то, что та второй год подряд отказывает Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, Зеленского и самого пора бы уже наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».

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В Парламенте Швейцарии недовольны возможностью допустить президента Украины Владимира Зеленского к выступлению перед депутатами. Политики считают это нарушением нейтралитета. Свое возмущение выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши. «Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — заявил Эши у себя в twitter-аккаунте. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за то, что та второй год подряд отказывает Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, Зеленского и самого пора бы уже наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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