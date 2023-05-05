Парламент Швейцарии счел возможное выступление Зеленского нарушением нейтралитета 06 мая 2023 в 02:00 Размер текста - 17 + В Парламенте Швейцарии не хотят видеть выступления Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Парламенте Швейцарии недовольны возможностью допустить президента Украины Владимира Зеленского к выступлению перед депутатами. Политики считают это нарушением нейтралитета. Свое возмущение выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши. «Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — заявил Эши у себя в twitter-аккаунте. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за то, что та второй год подряд отказывает Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, Зеленского и самого пора бы уже наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов». В Парламенте Швейцарии недовольны возможностью допустить президента Украины Владимира Зеленского к выступлению перед депутатами. Политики считают это нарушением нейтралитета. Свое возмущение выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши. «Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — заявил Эши у себя в twitter-аккаунте. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за то, что та второй год подряд отказывает Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, Зеленского и самого пора бы уже наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям