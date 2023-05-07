Медведев раскрыл, что будет с пытавшимися убить Прилепина

Медведев заявил об уроке для «ублюдков», который наймут для новых убийств

07 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев похвалил полицейских, поймавших подозреваемых в теракте против Прилепина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Подозреваемых в совершении теракта против писателя Захара Прилепина будут судить и приговорят к длительным срокам, а в заключении «случаются происшествия и несчастные случаи». Дальнейшую судьбу фигурантов дела озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Новость по теме Чем известен писатель и политик Захар Прилепин «По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уверен, что это все будет иметь воспитательное значение для «новых ублюдков», которых наймут для убийств. Также Медведев похвалил сотрудников МВД, которые оперативно задержали подозреваемых в теракте. Покушение на Захара Прилепина произошло днем 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. Сейчас Прилепин в сознании, ночь он провел в медикаментозной коме. В совершении теракта подозревается 29-летний Александр Пермяков. Мужчина заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подозреваемых в совершении теракта против писателя Захара Прилепина будут судить и приговорят к длительным срокам, а в заключении «случаются происшествия и несчастные случаи». Дальнейшую судьбу фигурантов дела озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уверен, что это все будет иметь воспитательное значение для «новых ублюдков», которых наймут для убийств. Также Медведев похвалил сотрудников МВД, которые оперативно задержали подозреваемых в теракте. Покушение на Захара Прилепина произошло днем 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте. Сейчас Прилепин в сознании, ночь он провел в медикаментозной коме. В совершении теракта подозревается 29-летний Александр Пермяков. Мужчина заявил, что действовал по наводке украинских спецслужб.