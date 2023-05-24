Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: Киев призывал Тбилиси открыть против России второй фронт

24 мая 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники призывали Грузию открыть второй фронт против России Фото: Министерство обороны Украины Секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывали Грузию открыть второй антироссийский фронт. Об этом сообщил глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. «Данилов прямо выступал за открытие второго фронта. Другой — Подоляк, который по-прежнему является главным советником [президента Украины Владимира] Зеленского. Он прямо говорил об открытии Второго фронта в Грузии. Этот факт был подтвержден за пределами страны, о чем мы часто говорили внутри страны», — сказал Ираклий Кобахидзе изданию 1TV . По словам политика, международное сообщество должно знать о том, какие требования выдвигают Грузии, в том числе украинские высокопоставленные лица. Он отметил, что очень важно поделиться этой информацией с зарубежными партнерами. Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что протесты в Тбилиси, которые проходили 7 марта, были нужны для создания конфликта между Россией и Грузией. По ее словам, таким образом Запад хотел уговорить грузинскую сторону открыть второй антироссийский фронт.

Секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывали Грузию открыть второй антироссийский фронт. Об этом сообщил глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. «Данилов прямо выступал за открытие второго фронта. Другой — Подоляк, который по-прежнему является главным советником [президента Украины Владимира] Зеленского. Он прямо говорил об открытии Второго фронта в Грузии. Этот факт был подтвержден за пределами страны, о чем мы часто говорили внутри страны», — сказал Ираклий Кобахидзе изданию 1TV. По словам политика, международное сообщество должно знать о том, какие требования выдвигают Грузии, в том числе украинские высокопоставленные лица. Он отметил, что очень важно поделиться этой информацией с зарубежными партнерами. Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что протесты в Тбилиси, которые проходили 7 марта, были нужны для создания конфликта между Россией и Грузией. По ее словам, таким образом Запад хотел уговорить грузинскую сторону открыть второй антироссийский фронт.