Минобороны Украины начнет работать по принципам НАТО

29 мая 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

ВСУ переформируют кадровую политику в армии по принципам НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Украины внесет изменения в документы о прохождении службы в армии гражданами страны. Армия будут функционировать по принципам НАТО. Об этом заявили в пресс-службе украинского военного ведомства. «Минобороны приступило к разработке изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ). <…> В основе стандартов — управление кадрами НАТО», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Среди кадровых изменений теперь планируется назначать на должности военнослужащих со штатно-должностными категориями, которые соответствуют званиям. А назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу. Соответствующий проект планируется рассмотреть на заседании правительства Украины. Страны НАТО активно вмешиваются в конфликт на Украине, поставляя технику и вооружение. Предполагается, что военная техника ВСУ, будет обслуживаться американскими военными. Великобритания начала подготовку украинских пилотов по обучению пилотированию F-16. Североатлантический альянс стремится к эскалации конфликта на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Запад натаскивает Киев, пишет «Национальная служба новостей».

Минобороны Украины внесет изменения в документы о прохождении службы в армии гражданами страны. Армия будут функционировать по принципам НАТО. Об этом заявили в пресс-службе украинского военного ведомства. «Минобороны приступило к разработке изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ). <…> В основе стандартов — управление кадрами НАТО», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Среди кадровых изменений теперь планируется назначать на должности военнослужащих со штатно-должностными категориями, которые соответствуют званиям. А назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу. Соответствующий проект планируется рассмотреть на заседании правительства Украины. Страны НАТО активно вмешиваются в конфликт на Украине, поставляя технику и вооружение. Предполагается, что военная техника ВСУ, будет обслуживаться американскими военными. Великобритания начала подготовку украинских пилотов по обучению пилотированию F-16. Североатлантический альянс стремится к эскалации конфликта на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Запад натаскивает Киев, пишет «Национальная служба новостей».