Пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о победе Украины в поздравительной речи ко Дню помилования в США. Читатели оставили комментарии под его постом в социальной сети.
«Зеленский — поджигатель войны и тиран. Он объявил вне закона политическую оппозицию, цензурирует украинские СМИ и является союзником нацистов. Он не имеет права говорить о Дне поминовения», — заявил один комментатор. «Как ты еще смеешь пытаться подлизываться к нам», — задался вопросом другой читатель.
«Оставьте нас в покое, нам все равно, что вы там говорите», — обратился еще один комментатор. «Я говорю от имени всех американцев, когда говорю, что мы не поддерживаем Украину», — поделился пользователь соцсети.
Ранее Зеленский подвергся критике из-за своих жалоб на атаки Киева. Ему посоветовали отказаться от НАТО, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирного населения Донбасса из-за нападок киевских властей.
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