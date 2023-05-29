Пользователи Twitter осудили Зеленского после слов о победе Украины в День поминовения

29 мая 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о победе Украины в поздравительной речи ко Дню помилования в США. Читатели оставили комментарии под его постом в социальной сети. «Зеленский — поджигатель войны и тиран. Он объявил вне закона политическую оппозицию, цензурирует украинские СМИ и является союзником нацистов. Он не имеет права говорить о Дне поминовения», — заявил один комментатор. «Как ты еще смеешь пытаться подлизываться к нам», — задался вопросом другой читатель. «Оставьте нас в покое, нам все равно, что вы там говорите», — обратился еще один комментатор. «Я говорю от имени всех американцев, когда говорю, что мы не поддерживаем Украину», — поделился пользователь соцсети. Ранее Зеленский подвергся критике из-за своих жалоб на атаки Киева. Ему посоветовали отказаться от НАТО, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирного населения Донбасса из-за нападок киевских властей.

Пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о победе Украины в поздравительной речи ко Дню помилования в США. Читатели оставили комментарии под его постом в социальной сети. «Зеленский — поджигатель войны и тиран. Он объявил вне закона политическую оппозицию, цензурирует украинские СМИ и является союзником нацистов. Он не имеет права говорить о Дне поминовения», — заявил один комментатор. «Как ты еще смеешь пытаться подлизываться к нам», — задался вопросом другой читатель. «Оставьте нас в покое, нам все равно, что вы там говорите», — обратился еще один комментатор. «Я говорю от имени всех американцев, когда говорю, что мы не поддерживаем Украину», — поделился пользователь соцсети. Ранее Зеленский подвергся критике из-за своих жалоб на атаки Киева. Ему посоветовали отказаться от НАТО, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирного населения Донбасса из-за нападок киевских властей.