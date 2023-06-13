Депутат Госдумы Делягин: сейчас вложение в доллар сопряжено с рисками

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Люди, которые инвестируют в доллар до осени 2023 года, могут чувствовать себя спокойно, заявил Делягин Фото:

Риски вложения в американскую валюту связаны с возможной сыпучестью банков при ограничении эмиссии доллара. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и кандидат экономических наук Михаил Делягин.

«Проблемы могут возникнуть при попытке ограничить эмиссию доллара, что может привести к сыпучести банков. Таким образом, вложение в американскую валюту сопряжено с рисками, и необходимо проявлять осторожность в данном вопросе», — передает слова Делягина Пятый канал. По его мнению, люди, которые инвестируют в доллар до осени 2023 года, могут чувствовать себя спокойно.

Однако эксперт указал, что американская экономика стоит на том, что деньги не стоят ничего, и правительство США продолжает обеспечивать безудержную эмиссию доллара. При этом американская валюта несколько стабилизировалась за последнее время, заключил Делягин.

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Риски вложения в американскую валюту связаны с возможной сыпучестью банков при ограничении эмиссии доллара. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и кандидат экономических наук Михаил Делягин. «Проблемы могут возникнуть при попытке ограничить эмиссию доллара, что может привести к сыпучести банков. Таким образом, вложение в американскую валюту сопряжено с рисками, и необходимо проявлять осторожность в данном вопросе», — передает слова Делягина Пятый канал. По его мнению, люди, которые инвестируют в доллар до осени 2023 года, могут чувствовать себя спокойно. Однако эксперт указал, что американская экономика стоит на том, что деньги не стоят ничего, и правительство США продолжает обеспечивать безудержную эмиссию доллара. При этом американская валюта несколько стабилизировалась за последнее время, заключил Делягин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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