Участники СВО смогут поступать в вузы по специальным квотам

19 июня 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Участники СВО будут иметь приоритет при переходе на бесплатное обучение в вузе, сообщила Татьяна Голикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России будут разработаны специальные квоты для участников спецоперации на Украине. По ним бывшие военные смогут поступать в вузы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — рассказала Голикова. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Уточняется, что участники СВО будут иметь приоритетное место при переходе с платного на бесплатное обучение. Голикова добавила, что правительство работает над перераспределением вакантных бюджетных мест. Кроме того, участники СВО смогут обучаться бесплатно на подготовительном отделении. Законодательно решение будет принято в ближайшее время. Правительство России успешно разрабатывает льготы для участников спецоперации. Так, бывшим бойцам предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, передает РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества».

В России будут разработаны специальные квоты для участников спецоперации на Украине. По ним бывшие военные смогут поступать в вузы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — рассказала Голикова. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Уточняется, что участники СВО будут иметь приоритетное место при переходе с платного на бесплатное обучение. Голикова добавила, что правительство работает над перераспределением вакантных бюджетных мест. Кроме того, участники СВО смогут обучаться бесплатно на подготовительном отделении. Законодательно решение будет принято в ближайшее время. Правительство России успешно разрабатывает льготы для участников спецоперации. Так, бывшим бойцам предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, передает РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества».