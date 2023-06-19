Участники СВО смогут поступать в вузы по специальным квотам

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Участники СВО будут иметь приоритет при переходе на бесплатное обучение в вузе, сообщила Татьяна Голикова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России будут разработаны специальные квоты для участников спецоперации на Украине. По ним бывшие военные смогут поступать в вузы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — рассказала Голикова. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Уточняется, что участники СВО будут иметь приоритетное место при переходе с платного на бесплатное обучение.

Голикова добавила, что правительство работает над перераспределением вакантных бюджетных мест. Кроме того, участники СВО смогут обучаться бесплатно на подготовительном отделении. Законодательно решение будет принято в ближайшее время.

Правительство России успешно разрабатывает льготы для участников спецоперации. Так, бывшим бойцам предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, передает РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества».

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В России будут разработаны специальные квоты для участников спецоперации на Украине. По ним бывшие военные смогут поступать в вузы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — рассказала Голикова. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Уточняется, что участники СВО будут иметь приоритетное место при переходе с платного на бесплатное обучение. Голикова добавила, что правительство работает над перераспределением вакантных бюджетных мест. Кроме того, участники СВО смогут обучаться бесплатно на подготовительном отделении. Законодательно решение будет принято в ближайшее время. Правительство России успешно разрабатывает льготы для участников спецоперации. Так, бывшим бойцам предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, передает РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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