Проверки бизнеса в России будут проводить только профильные ведомства

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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, чиновник, документы, папка для документов, папка губернатора
Профильные ведомства будут ответственны за проверки бизнеса Фото:

Правительство России утвердило закрепление нормы о том, что проверки бизнеса будут проводиться только профильными ведомствами. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Проверки бизнеса в России будут проводиться только профильными ведомствами», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что правительство закрепит соответствующую норму в российском законодательстве.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес будет проверяться только профильными ведомствами, и необходимо описать весь процесс максимально тщательно. Омбудсмен Борис Титов заявил, что предложения, озвученные президентом на ПМЭФ, могли бы быть включены в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, так как глава государства в настоящее время очень озабочен защитой бизнеса, передает РАПСИ.

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Правительство России утвердило закрепление нормы о том, что проверки бизнеса будут проводиться только профильными ведомствами. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Проверки бизнеса в России будут проводиться только профильными ведомствами», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что правительство закрепит соответствующую норму в российском законодательстве. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес будет проверяться только профильными ведомствами, и необходимо описать весь процесс максимально тщательно. Омбудсмен Борис Титов заявил, что предложения, озвученные президентом на ПМЭФ, могли бы быть включены в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, так как глава государства в настоящее время очень озабочен защитой бизнеса, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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