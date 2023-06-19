Проверки бизнеса в России будут проводить только профильные ведомства 19 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 + Профильные ведомства будут ответственны за проверки бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России утвердило закрепление нормы о том, что проверки бизнеса будут проводиться только профильными ведомствами. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Проверки бизнеса в России будут проводиться только профильными ведомствами», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что правительство закрепит соответствующую норму в российском законодательстве. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес будет проверяться только профильными ведомствами, и необходимо описать весь процесс максимально тщательно. Омбудсмен Борис Титов заявил, что предложения, озвученные президентом на ПМЭФ, могли бы быть включены в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, так как глава государства в настоящее время очень озабочен защитой бизнеса, передает РАПСИ. Правительство России утвердило закрепление нормы о том, что проверки бизнеса будут проводиться только профильными ведомствами. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Проверки бизнеса в России будут проводиться только профильными ведомствами», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что правительство закрепит соответствующую норму в российском законодательстве. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес будет проверяться только профильными ведомствами, и необходимо описать весь процесс максимально тщательно. Омбудсмен Борис Титов заявил, что предложения, озвученные президентом на ПМЭФ, могли бы быть включены в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, так как глава государства в настоящее время очень озабочен защитой бизнеса, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям