Проверки бизнеса в России будут проводить только профильные ведомства

Правительство России утвердило закрепление нормы о том, что проверки бизнеса будут проводиться только профильными ведомствами. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Проверки бизнеса в России будут проводиться только профильными ведомствами», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что правительство закрепит соответствующую норму в российском законодательстве.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес будет проверяться только профильными ведомствами, и необходимо описать весь процесс максимально тщательно. Омбудсмен Борис Титов заявил, что предложения, озвученные президентом на ПМЭФ, могли бы быть включены в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, так как глава государства в настоящее время очень озабочен защитой бизнеса, передает РАПСИ.
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