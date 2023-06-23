Захарова: Зеленский уничтожает духовную связь между Россией и Украиной

23 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский делает все, чтобы отдалить Украину и РФ друг от друга, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истинная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в уничтожении духовной связи между народами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Истинная задача Зеленского — уничтожить духовную связь между Украиной и Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она добавила, что цель киевской власти насадить украинскому народу чуждые ценности под видом прогрессивных, заключила Захарова. Ранее глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал единственную цель действующих украинских властей. Она заключается в уничтожении россиян.

Истинная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в уничтожении духовной связи между народами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Истинная задача Зеленского — уничтожить духовную связь между Украиной и Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что цель киевской власти насадить украинскому народу чуждые ценности под видом прогрессивных, заключила Захарова. Ранее глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал единственную цель действующих украинских властей. Она заключается в уничтожении россиян.