Владимир Зеленский делает все, чтобы отдалить Украину и РФ друг от друга, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Истинная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в уничтожении духовной связи между народами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Истинная задача Зеленского — уничтожить духовную связь между Украиной и Россией», — написала Захарова в своем
Ранее глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал единственную цель действующих украинских властей. Она заключается в уничтожении россиян.
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