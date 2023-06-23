Захарова: Зеленский уничтожает духовную связь между Россией и Украиной

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Владимир Зеленский делает все, чтобы отдалить Украину и РФ друг от друга, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истинная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в уничтожении духовной связи между народами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Истинная задача Зеленского — уничтожить духовную связь между Украиной и Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что цель киевской власти насадить украинскому народу чуждые ценности под видом прогрессивных, заключила Захарова.

Ранее глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал единственную цель действующих украинских властей. Она заключается в уничтожении россиян.

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Истинная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в уничтожении духовной связи между народами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Истинная задача Зеленского — уничтожить духовную связь между Украиной и Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что цель киевской власти насадить украинскому народу чуждые ценности под видом прогрессивных, заключила Захарова. Ранее глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал единственную цель действующих украинских властей. Она заключается в уничтожении россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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