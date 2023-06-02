Врачи-аллергологи развеяли популярный миф о тополином пухе

02 июня 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Тополиный пух — это целлюлоза, которая аллергию не вызывает. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тополиный пух не может вызывать аллергию, это миф. Об этом сообщил URA.RU врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. Его слова подтверждает заведующая консультационно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии Елена Бобрикова. Многие люди ошибочно полагают, что тополиный пух сам по себе является аллергеном. На самом деле это неправда. «То, что пух может вызывать аллергию, − это миф и фейк. Он ходит еще с тех пор, когда еще не существовало интернета. Пух — это всего лишь целлюлоза, вата, которые аллергию не вызывают», — сказал Владимир Болибок. Пресс-служба Городской клинической больницы № 52 в Москве, ссылаясь на заведующую консультационно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии Елену Бобрикову, также опровергает этот миф. По словам врача, тополиный пух только собирает на своей поверхности пыльцевые аллергены (пыльцу луговых и злаковых трав) и способствует их распространению. Сам он для аллергиков вреда не представляет. Попадая в дыхательные пути, пух раздражает слизистую. От этого могут возникать кашель, насморк, чихание. Чтобы избежать этих неприятных симптомов, эксперты советуют носить на улице очки, которые защитят глаза от попадания пуха, и орошать слизистую солевыми растворами. Аллергикам также рекомендуют после прихода с улицы принять душ и постирать одежду, на которой могла остаться осевшая с пухом пыльца. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тополиный пух не может вызывать аллергию, это миф. Об этом сообщил URA.RU врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. Его слова подтверждает заведующая консультационно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии Елена Бобрикова. Многие люди ошибочно полагают, что тополиный пух сам по себе является аллергеном. На самом деле это неправда. «То, что пух может вызывать аллергию, − это миф и фейк. Он ходит еще с тех пор, когда еще не существовало интернета. Пух — это всего лишь целлюлоза, вата, которые аллергию не вызывают», — сказал Владимир Болибок. Пресс-служба Городской клинической больницы № 52 в Москве, ссылаясь на заведующую консультационно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии Елену Бобрикову, также опровергает этот миф. По словам врача, тополиный пух только собирает на своей поверхности пыльцевые аллергены (пыльцу луговых и злаковых трав) и способствует их распространению. Сам он для аллергиков вреда не представляет. Попадая в дыхательные пути, пух раздражает слизистую. От этого могут возникать кашель, насморк, чихание. Чтобы избежать этих неприятных симптомов, эксперты советуют носить на улице очки, которые защитят глаза от попадания пуха, и орошать слизистую солевыми растворами. Аллергикам также рекомендуют после прихода с улицы принять душ и постирать одежду, на которой могла остаться осевшая с пухом пыльца. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».