Симоньян пожелала своему несостоявшемуся убийце «раскаяться в окопах»

15 июля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян предположила, что задержанный попадет на фронт СВО, где у него изменится мышление Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Симоньян и Собчак Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что задержанный за покушение на нее участник группировки «Параграф 88» попадет на фронт спецоперации на Украине, где у него измениться мышление. Об этом журналистка заявила в видео, распространенном видеоагентством Ruptly, которое входит в состав телевизионной компании RT. «Очень надеюсь, что он поймет, что он мог чуть не натворить. Может он, оказавшись в местах лишения свободы, попадет оттуда на фронт. Может в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги, может он послужит еще на славу нашей родине», — заявила Маргарита Симоньян. Главный редактор RT отметила, что это не первое за год покушение, которое готовилось на нее. «Сейчас, после первого покушения я, наверное, привыкла жить с ощущением „зайца в поле“, за которым кто-то бежит с ружьем», — добавила Симоньян. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ предотвратило покушение на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Участникам группировки пообещали по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Сама Симоньян заявила, что группа действовала по заказу Украины. Задержанным изберут меру пресечения в Басманном суде в Москве. При допросе один из подозреваемых пояснил, что ему заплатили 20 тысяч рублей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушение показывает всю сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что задержанный за покушение на нее участник группировки «Параграф 88» попадет на фронт спецоперации на Украине, где у него измениться мышление. Об этом журналистка заявила в видео, распространенном видеоагентством Ruptly, которое входит в состав телевизионной компании RT. «Очень надеюсь, что он поймет, что он мог чуть не натворить. Может он, оказавшись в местах лишения свободы, попадет оттуда на фронт. Может в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги, может он послужит еще на славу нашей родине», — заявила Маргарита Симоньян. Главный редактор RT отметила, что это не первое за год покушение, которое готовилось на нее. «Сейчас, после первого покушения я, наверное, привыкла жить с ощущением „зайца в поле“, за которым кто-то бежит с ружьем», — добавила Симоньян. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ предотвратило покушение на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Участникам группировки пообещали по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Сама Симоньян заявила, что группа действовала по заказу Украины. Задержанным изберут меру пресечения в Басманном суде в Москве. При допросе один из подозреваемых пояснил, что ему заплатили 20 тысяч рублей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушение показывает всю сущность режима президента Украины Владимира Зеленского.