В МИД РФ прокомментировали покушение на Собчак и Симоньян

Захарова: покушение на Собчак и Симоньян показывает всю террористическую сущность режима Зеленского
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова напомнила о серии терактов украинских спецслужб в отношении российских журналистов Фото:
новость из сюжета
Покушение на Симоньян и Собчак

Подготовка к покушению на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак показывает всю террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского, ответственного за целую серию терактов», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован в telegram-канале МИД РФ. Она также напомнила о серии терактов украинских спецслужб в отношении российских журналистов.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратило покушение на Собчак и Симоньян. Задержанные подтвердили, что действовали по указаниям украинских спецслужб. За убийство журналисток им обещали 1,5 миллиона рублей. Собчак поблагодарила спецслужбы РФ за работу. А Симоньян предложила отдать готовивших покушение своему отцу на перевоспитание.

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Подготовка к покушению на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак показывает всю террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского, ответственного за целую серию терактов», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован в telegram-канале МИД РФ. Она также напомнила о серии терактов украинских спецслужб в отношении российских журналистов. Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратило покушение на Собчак и Симоньян. Задержанные подтвердили, что действовали по указаниям украинских спецслужб. За убийство журналисток им обещали 1,5 миллиона рублей. Собчак поблагодарила спецслужбы РФ за работу. А Симоньян предложила отдать готовивших покушение своему отцу на перевоспитание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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