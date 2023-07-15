Подготовка к покушению на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак показывает всю террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского, ответственного за целую серию терактов», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован в telegram-канале МИД РФ. Она также напомнила о серии терактов украинских спецслужб в отношении российских журналистов.
Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратило покушение на Собчак и Симоньян. Задержанные подтвердили, что действовали по указаниям украинских спецслужб. За убийство журналисток им обещали 1,5 миллиона рублей. Собчак поблагодарила спецслужбы РФ за работу. А Симоньян предложила отдать готовивших покушение своему отцу на перевоспитание.
Подготовка к покушению на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак показывает всю террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского, ответственного за целую серию терактов», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован в telegram-канале МИД РФ. Она также напомнила о серии терактов украинских спецслужб в отношении российских журналистов. Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратило покушение на Собчак и Симоньян. Задержанные подтвердили, что действовали по указаниям украинских спецслужб. За убийство журналисток им обещали 1,5 миллиона рублей. Собчак поблагодарила спецслужбы РФ за работу. А Симоньян предложила отдать готовивших покушение своему отцу на перевоспитание.