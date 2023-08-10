Немецкий военкор Репке рассказал о сложном положении ВСУ

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении сложная. Об этом сообщил немецкий военкор Юлиан Репке.
«Российские войска форсируют Оскол у Каменки и Дворичной (Харьковская область). Их массированно поддерживает артиллерия на территории России и бомбардировщики из российского воздушного пространства. Ситуация для Украины сложная», — написал Юлиан Репке на своей странице в X (прежнее название Twitter).
Он также отметил, что большая территория Украины подлежит эвакуации. Эта территория составляет более 1000 квадратных километров.
Армия России на данный продвигается на купянском направлении (Харьковская область). 7 августа Минобороны России сообщали о продвижении на 3 километра в глубину фронта. К 10 августа военкоры уточнили, что до Купянска осталось семь километров. Параллельно с этим власти Украины готовятся к обороне города, передает RT.
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