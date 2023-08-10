Немецкий военкор Репке рассказал о сложном положении ВСУ

10 августа 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Армия Украины готовится к защите Купянска Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении сложная. Об этом сообщил немецкий военкор Юлиан Репке. «Российские войска форсируют Оскол у Каменки и Дворичной (Харьковская область). Их массированно поддерживает артиллерия на территории России и бомбардировщики из российского воздушного пространства. Ситуация для Украины сложная», — написал Юлиан Репке на своей странице в X (прежнее название Twitter). Он также отметил, что большая территория Украины подлежит эвакуации. Эта территория составляет более 1000 квадратных километров. Армия России на данный продвигается на купянском направлении (Харьковская область). 7 августа Минобороны России сообщали о продвижении на 3 километра в глубину фронта. К 10 августа военкоры уточнили, что до Купянска осталось семь километров. Параллельно с этим власти Украины готовятся к обороне города, передает RT.

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении сложная. Об этом сообщил немецкий военкор Юлиан Репке. «Российские войска форсируют Оскол у Каменки и Дворичной (Харьковская область). Их массированно поддерживает артиллерия на территории России и бомбардировщики из российского воздушного пространства. Ситуация для Украины сложная», — написал Юлиан Репке на своей странице в X (прежнее название Twitter). Он также отметил, что большая территория Украины подлежит эвакуации. Эта территория составляет более 1000 квадратных километров. Армия России на данный продвигается на купянском направлении (Харьковская область). 7 августа Минобороны России сообщали о продвижении на 3 километра в глубину фронта. К 10 августа военкоры уточнили, что до Купянска осталось семь километров. Параллельно с этим власти Украины готовятся к обороне города, передает RT.