Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ на купянском направлении

07 августа 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов, сообщили в Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении за последние трое суток российские военные продвинулись на одиннадцать км по фронту и больше трех км в глубину обороны украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении за последние трое суток продвижение российских войск составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны ВСУ», — заявили в ведомстве. Отмечается, что у российских сил улучшилось положение у районов Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов. Ранее начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы укрепили свои позиции в Харьковской области.

На купянском направлении за последние трое суток российские военные продвинулись на одиннадцать км по фронту и больше трех км в глубину обороны украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении за последние трое суток продвижение российских войск составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны ВСУ», — заявили в ведомстве. Отмечается, что у российских сил улучшилось положение у районов Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов. Ранее начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы укрепили свои позиции в Харьковской области.