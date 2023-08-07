Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ на купянском направлении

На купянском направлении за последние трое суток российские военные продвинулись на одиннадцать км по фронту и больше трех км в глубину обороны украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На купянском направлении за последние трое суток продвижение российских войск составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны ВСУ», — заявили в ведомстве. Отмечается, что у российских сил улучшилось положение у районов Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов.
Ранее начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы укрепили свои позиции в Харьковской области.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.