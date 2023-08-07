Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ на купянском направлении

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На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении за последние трое суток российские военные продвинулись на одиннадцать км по фронту и больше трех км в глубину обороны украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении за последние трое суток продвижение российских войск составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны ВСУ», — заявили в ведомстве. Отмечается, что у российских сил улучшилось положение у районов Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов.

Ранее начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы укрепили свои позиции в Харьковской области.

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На купянском направлении за последние трое суток российские военные продвинулись на одиннадцать км по фронту и больше трех км в глубину обороны украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении за последние трое суток продвижение российских войск составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны ВСУ», — заявили в ведомстве. Отмечается, что у российских сил улучшилось положение у районов Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. На купянском направлении ВСУ потеряли 110 бойцов. Ранее начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы укрепили свои позиции в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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