В ВСУ заявили о смене приоритетов на фронте

В Восточной группировки ВСУ сообщили о начале активной борьбы с российскими средствами РЭБ

13 августа 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Российская армия модернизирует свои средства РЭБ для борьбы с беспилотниками Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отдавать приоритет борьбе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. «Одна из приоритетных целей для нас сейчас — это РЭБ. Чтобы не давать врагу развивать свою систему радиоэлектронной борьбы», — заявил Сергей Череватов для телеканала «Мы Украина». Средства РЭБ позволяют обезвреживать вражеские беспилотники. Они подают волны на определенных частотах, из-за которых беспилотники теряют связь с пультом управления или падают на землю из-за ошибки в системе. Такие системы активно применяются при защите российских территорий и подразделений ВС РФ в зоне спецоперации. Например, во время атаки по Крымскому мосту Россия поразила шесть беспилотников при помощи РЭБ. Армия России использует передовые технологии в зоне спецоперации. Так, российские подразделения получат аппараты по созданию помех «Пародист».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отдавать приоритет борьбе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. «Одна из приоритетных целей для нас сейчас — это РЭБ. Чтобы не давать врагу развивать свою систему радиоэлектронной борьбы», — заявил Сергей Череватов для телеканала «Мы Украина». Средства РЭБ позволяют обезвреживать вражеские беспилотники. Они подают волны на определенных частотах, из-за которых беспилотники теряют связь с пультом управления или падают на землю из-за ошибки в системе. Такие системы активно применяются при защите российских территорий и подразделений ВС РФ в зоне спецоперации. Например, во время атаки по Крымскому мосту Россия поразила шесть беспилотников при помощи РЭБ. Армия России использует передовые технологии в зоне спецоперации. Так, российские подразделения получат аппараты по созданию помех «Пародист».