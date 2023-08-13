В ВСУ заявили о смене приоритетов на фронте

В Восточной группировки ВСУ сообщили о начале активной борьбы с российскими средствами РЭБ
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Вооруженные силы РФ. stock, антенна, рлс, stock, рэб
Российская армия модернизирует свои средства РЭБ для борьбы с беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отдавать приоритет борьбе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Одна из приоритетных целей для нас сейчас — это РЭБ. Чтобы не давать врагу развивать свою систему радиоэлектронной борьбы», — заявил Сергей Череватов для телеканала «Мы Украина».

Средства РЭБ позволяют обезвреживать вражеские беспилотники. Они подают волны на определенных частотах, из-за которых беспилотники теряют связь с пультом управления или падают на землю из-за ошибки в системе.

Такие системы активно применяются при защите российских территорий и подразделений ВС РФ в зоне спецоперации. Например, во время атаки по Крымскому мосту Россия поразила шесть беспилотников при помощи РЭБ.

Армия России использует передовые технологии в зоне спецоперации. Так, российские подразделения получат аппараты по созданию помех «Пародист».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отдавать приоритет борьбе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. «Одна из приоритетных целей для нас сейчас — это РЭБ. Чтобы не давать врагу развивать свою систему радиоэлектронной борьбы», — заявил Сергей Череватов для телеканала «Мы Украина». Средства РЭБ позволяют обезвреживать вражеские беспилотники. Они подают волны на определенных частотах, из-за которых беспилотники теряют связь с пультом управления или падают на землю из-за ошибки в системе. Такие системы активно применяются при защите российских территорий и подразделений ВС РФ в зоне спецоперации. Например, во время атаки по Крымскому мосту Россия поразила шесть беспилотников при помощи РЭБ. Армия России использует передовые технологии в зоне спецоперации. Так, российские подразделения получат аппараты по созданию помех «Пародист».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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