Главного обнальщика России Сережу «Два процента» объявили в розыск

Обнальщика Сергея Магина объявили в федеральный розыск
Главного банкира-обнальщика в России Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«Банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в отмывании денег», — передает РБК, ссылаясь на источник в МВД.
Магин освободился из колонии в 2019 году. По данным источников, близким к силовикам, обнальщик скрывается в Израиле.
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