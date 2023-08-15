Главного обнальщика России Сережу «Два процента» объявили в розыск

МВД объявило в розыск «теневого» банкира Магина

16 августа 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Обнальщика Сергея Магина объявили в федеральный розыск Фото: Игорь Пантин © URA.RU Главного банкира-обнальщика в России Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в отмывании денег», — передает РБК, ссылаясь на источник в МВД. Магин освободился из колонии в 2019 году. По данным источников, близким к силовикам, обнальщик скрывается в Израиле.

Главного банкира-обнальщика в России Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в отмывании денег», — передает РБК, ссылаясь на источник в МВД. Магин освободился из колонии в 2019 году. По данным источников, близким к силовикам, обнальщик скрывается в Израиле.