15 августа 2023

Главного обнальщика России Сережу «Два процента» объявили в розыск

МВД объявило в розыск «теневого» банкира Магина
© Служба новостей «URA.RU»
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Обнальщика Сергея Магина объявили в федеральный розыск Фото:

Главного банкира-обнальщика в России Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в отмывании денег», — передает РБК, ссылаясь на источник в МВД.

Магин освободился из колонии в 2019 году. По данным источников, близким к силовикам, обнальщик скрывается в Израиле.

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Главного банкира-обнальщика в России Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Банкир-обнальщик Сергей Магин объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в отмывании денег», — передает РБК, ссылаясь на источник в МВД. Магин освободился из колонии в 2019 году. По данным источников, близким к силовикам, обнальщик скрывается в Израиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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