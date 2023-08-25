Истребители F-16 взлетели в воздух над местом отдыха Байдена

Истребители были подняты в воздух над озером, где отдыхает президент США
В США подняли в воздух армейские истребители F-16 в Неваде у озера Тахо, где отдыхает президент Джо Байден. Об этом сообщили в СМИ.
«Два истребителя NORAD F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо. Гражданский самолет нарушил зону и был препровожден за ее пределы», — передает ТАСС.
Ранее Байден поддержал западных союзников Киева, которые обучают украинских летчиков на истребителях F-16. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов было опубликовано представителями Пентагона в Twitter.
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