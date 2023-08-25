Истребители F-16 взлетели в воздух над местом отдыха Байдена

26 августа 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Истребители были подняты в воздух над озером, где отдыхает президент США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В США подняли в воздух армейские истребители F-16 в Неваде у озера Тахо, где отдыхает президент Джо Байден. Об этом сообщили в СМИ. «Два истребителя NORAD F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо. Гражданский самолет нарушил зону и был препровожден за ее пределы», — передает ТАСС. Ранее Байден поддержал западных союзников Киева, которые обучают украинских летчиков на истребителях F-16. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов было опубликовано представителями Пентагона в Twitter.

В США подняли в воздух армейские истребители F-16 в Неваде у озера Тахо, где отдыхает президент Джо Байден. Об этом сообщили в СМИ. «Два истребителя NORAD F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо. Гражданский самолет нарушил зону и был препровожден за ее пределы», — передает ТАСС. Ранее Байден поддержал западных союзников Киева, которые обучают украинских летчиков на истребителях F-16. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов было опубликовано представителями Пентагона в Twitter.