25 августа 2023

Истребители F-16 взлетели в воздух над местом отдыха Байдена

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Истребители были подняты в воздух над озером, где отдыхает президент США Фото:

В США подняли в воздух армейские истребители F-16 в Неваде у озера Тахо, где отдыхает президент Джо Байден. Об этом сообщили в СМИ.

«Два истребителя NORAD F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо. Гражданский самолет нарушил зону и был препровожден за ее пределы», — передает ТАСС.

Ранее Байден поддержал западных союзников Киева, которые обучают украинских летчиков на истребителях F-16. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов было опубликовано представителями Пентагона в Twitter.

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В США подняли в воздух армейские истребители F-16 в Неваде у озера Тахо, где отдыхает президент Джо Байден. Об этом сообщили в СМИ. «Два истребителя NORAD F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо. Гражданский самолет нарушил зону и был препровожден за ее пределы», — передает ТАСС. Ранее Байден поддержал западных союзников Киева, которые обучают украинских летчиков на истребителях F-16. Решение о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов было опубликовано представителями Пентагона в Twitter.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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