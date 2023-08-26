Украинские фермеры в отчаянии после выхода РФ из зерновой сделки

WSJ: фермеры с Украины несут большие убытки после выхода РФ из зерновой сделки

26 августа 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Украинские аграрии стали подсчитывать убытки после выхода России из зерновой сделки. По словам украинского фермера Валерия Колоши, украинский рынок зерна мертв. «Сегодня рынок мертв… Я просто пытаюсь держать голову над водой. Теперь я не могу продавать свое зерно. <…> Мои транспортные расходы растут, а доходы падают», — заявил Валерий Колоша, его слова передает американская газета The Wall Street Journal. В материале отмечается, что после выхода России из зерновой сделки три четверти украинских судов не могут покинуть порты. Это в свою очередь бьет по местным фермерам, которые не могут продать зерно в другие страны. По данным аналитиков, которых опросила газета, украинские фермеры на данный момент получают 160 долларов за тонну зерна. Это на 55 долларов меньше, чем они зарабатывали во время действия черноморской инициативы. Чтобы спасти ситуацию, Киев открыл свой черноморский коридор. 26 августа по нему прошло второе судно. Россия отказалась продлевать зерновую сделки 18 июля. В Кремле заявляли, что страны, которые входят в договор, игнорировали российские условия. Одно из них гласило, что Россельхозбанк должен быть подключен к Международной системе оплаты платежей (SWIFT). Однако этого не произошло. Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что Запад не выполнил ни одного условия по черноморской инициативе. После выхода России из сделки Минобороны РФ объявило территории Черного моря, по которым плавали танкеры, опасными. В ведомстве уточнили, что каждый корабль, идущий в украинские порты, будет рассматриваться как военная цель. Российская сторона сообщала, что готова вернуться в зерновую сделку только после выполнений всех условий. Чтобы спасти черноморскую инициативу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что прилетит в Москву в первые дни сентября.