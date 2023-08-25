25 августа 2023

Во Франции раскрыли дальнейшую судьбу РФ на зерновом рынке

Figaro: РФ продолжит доминировать на рынке зерна в 2023—2024 годах
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, колос, зерно
РФ будет лидировать на зерновым рынке благодаря рекордным урожаями пшеницы Фото:

Несмотря на проблемы судоходства в Черном море, Россия будет лидировать на рынке зерна в 2023—2024 годах. Об этом сообщает французская газета Figaro.

«Перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023—2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — говорится в сообщении. Отмечается, что РФ займет лидирующие позиции благодаря рекордным урожаями пшеницы второй год подряд.

Ранее сообщалось, рекордный урожай пшеницы в России после выхода из зерновой сделки предоставляет Москве преимущество перед Киевом и другими западными странами. РФ имеет возможность причинить вред Украине и при этом не спровоцировать рост мировых цен на продовольствие.

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Несмотря на проблемы судоходства в Черном море, Россия будет лидировать на рынке зерна в 2023—2024 годах. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023—2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — говорится в сообщении. Отмечается, что РФ займет лидирующие позиции благодаря рекордным урожаями пшеницы второй год подряд. Ранее сообщалось, рекордный урожай пшеницы в России после выхода из зерновой сделки предоставляет Москве преимущество перед Киевом и другими западными странами. РФ имеет возможность причинить вред Украине и при этом не спровоцировать рост мировых цен на продовольствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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