Путину предложили альтернативу зерновой сделки

Сальдо: необходимо возобновить паромную переправу до Турции для отправки зерна

24 августа 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо заявил, что нужно запустить паромную переправу до Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Из-за окончания зерновой сделки врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу до Турции для отправки зерна. Российский лидер обещал рассмотреть инициативу. «В связи с тем, что зерновая сделка отсутствует, есть предложение возобновить новый торговый путь, который <…> в 2007 году мы запустили из Скадовского порта (Херсонская область — прим. URA.RU) на Черном море до Зонгулдака (Турция — прим. URA.RU) и до Стамбула», — заявил Сальдо на встрече с Владимиром Путиным. По словам Сальдо, более 1200 иностранных судов переправлялись по данному пути в 2007 году. Ранее Владимир Путин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении всех обязательств перед Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова возобновить сотрудничество «в тот же час», как только все обещания, данные западными странами России, будут выполнены.

Из-за окончания зерновой сделки врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу до Турции для отправки зерна. Российский лидер обещал рассмотреть инициативу. «В связи с тем, что зерновая сделка отсутствует, есть предложение возобновить новый торговый путь, который <…> в 2007 году мы запустили из Скадовского порта (Херсонская область — прим. URA.RU) на Черном море до Зонгулдака (Турция — прим. URA.RU) и до Стамбула», — заявил Сальдо на встрече с Владимиром Путиным. По словам Сальдо, более 1200 иностранных судов переправлялись по данному пути в 2007 году. Ранее Владимир Путин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении всех обязательств перед Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова возобновить сотрудничество «в тот же час», как только все обещания, данные западными странами России, будут выполнены.