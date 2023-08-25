Рябков назвал условие для возвращение РФ в зерновую сделку

Рябков: РФ вернется к зерновой сделке, когда Запад выполнит свои обязанности
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, зерно на складе, сбор урожая, агро
РФ ожидает выполнения западными странами своих обязанностей, заявил Сергей Рябков Фото:
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Россия вернется в полном объеме в зерновую сделку, если будут выполнены условия, обещанные Москве со стороны западных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пусть они вначале выполнят все, что они обещали столько раз и не сделали, а мы потом рассмотрим вариант возвращения России в зерновую сделку», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что Москва не отказывается от диалога и продолжает исчерпывающе излагать свою позицию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить зерновую сделку «в тот же час», как только будут выполнены все обещания, данные Западом Москве. Представители Турции, России и ООН планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения ситуации вокруг «Черноморской инициативы», передает RT.

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Россия вернется в полном объеме в зерновую сделку, если будут выполнены условия, обещанные Москве со стороны западных стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Пусть они вначале выполнят все, что они обещали столько раз и не сделали, а мы потом рассмотрим вариант возвращения России в зерновую сделку», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что Москва не отказывается от диалога и продолжает исчерпывающе излагать свою позицию. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить зерновую сделку «в тот же час», как только будут выполнены все обещания, данные Западом Москве. Представители Турции, России и ООН планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения ситуации вокруг «Черноморской инициативы», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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