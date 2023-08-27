В Москве столкнулись два автомобиля в северной части города. ДТП произошло на Головинском шоссе. В результате происшествия погиб один пассажир.
«На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы Москвы», — передает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в результате ДТП погиб пассажир такси, передает ТАСС. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
В Москве столкнулись два автомобиля в северной части города. ДТП произошло на Головинском шоссе. В результате происшествия погиб один пассажир. «На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы Москвы», — передает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в результате ДТП погиб пассажир такси, передает ТАСС. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.