Пассажир такси погиб в ДТП на севере Москвы. Видео

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Пассажир погиб в результате ДТП в Москве Фото:

В Москве столкнулись два автомобиля в северной части города. ДТП произошло на Головинском шоссе. В результате происшествия погиб один пассажир.

«На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы Москвы», — передает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в результате ДТП погиб пассажир такси, передает ТАСС. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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В Москве столкнулись два автомобиля в северной части города. ДТП произошло на Головинском шоссе. В результате происшествия погиб один пассажир. «На Головинском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы Москвы», — передает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в результате ДТП погиб пассажир такси, передает ТАСС. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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