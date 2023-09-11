Шойгу потребовал проверить, как используются бывшие земли Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу призвал проверить то, как используются земли от Минобороны, которые получили российские регионы. Об этом он заявил на совещании с президентом России по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
«Хотелось бы чтобы, наверное, по линии [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина был проведен определенный аудит того, какие земли были переданы российским регионам за эти 10 лет и что в результате этой передачи реализовано», — заявил Сергей Шойгу, прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что с 2013 года Минобороны передали Дальнему Востоку 28 тысяч гектар. Такая цифра сопоставима и с другими регионами.
Ранее земли Дальнего Востока находились в распоряжении военного ведомства России. Дело в том, что их в свое время открыли военные моряки.
В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны не использует земли на Дальнем Востоке должным образом. «Как ни приеду — земли не переданы [субъектам]. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», — отмечал Медведев, передает РБК. После этого ведомство стало отдавать территории под гражданские нужды. Сейчас же Шойгу призывает проверить то, как эти земли использовались все это время.
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