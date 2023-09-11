Шойгу потребовал проверить, как используются бывшие земли Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу призвал проверить застройку бывших территорий Минобороны на Дальнем Востоке Фото:

Министр обороны Сергей Шойгу призвал проверить то, как используются земли от Минобороны, которые получили российские регионы. Об этом он заявил на совещании с президентом России по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

«Хотелось бы чтобы, наверное, по линии [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина был проведен определенный аудит того, какие земли были переданы российским регионам за эти 10 лет и что в результате этой передачи реализовано», — заявил Сергей Шойгу, прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что с 2013 года Минобороны передали Дальнему Востоку 28 тысяч гектар. Такая цифра сопоставима и с другими регионами.

Ранее земли Дальнего Востока находились в распоряжении военного ведомства России. Дело в том, что их в свое время открыли военные моряки.

В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны не использует земли на Дальнем Востоке должным образом. «Как ни приеду — земли не переданы [субъектам]. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», — отмечал Медведев, передает РБК. После этого ведомство стало отдавать территории под гражданские нужды. Сейчас же Шойгу призывает проверить то, как эти земли использовались все это время.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Сергей Шойгу призвал проверить то, как используются земли от Минобороны, которые получили российские регионы. Об этом он заявил на совещании с президентом России по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. «Хотелось бы чтобы, наверное, по линии [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина был проведен определенный аудит того, какие земли были переданы российским регионам за эти 10 лет и что в результате этой передачи реализовано», — заявил Сергей Шойгу, прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что с 2013 года Минобороны передали Дальнему Востоку 28 тысяч гектар. Такая цифра сопоставима и с другими регионами. Ранее земли Дальнего Востока находились в распоряжении военного ведомства России. Дело в том, что их в свое время открыли военные моряки. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны не использует земли на Дальнем Востоке должным образом. «Как ни приеду — земли не переданы [субъектам]. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», — отмечал Медведев, передает РБК. После этого ведомство стало отдавать территории под гражданские нужды. Сейчас же Шойгу призывает проверить то, как эти земли использовались все это время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...