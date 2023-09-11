Шойгу потребовал проверить, как используются бывшие земли Минобороны

11 сентября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу призвал проверить застройку бывших территорий Минобороны на Дальнем Востоке Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны Сергей Шойгу призвал проверить то, как используются земли от Минобороны, которые получили российские регионы. Об этом он заявил на совещании с президентом России по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. «Хотелось бы чтобы, наверное, по линии [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина был проведен определенный аудит того, какие земли были переданы российским регионам за эти 10 лет и что в результате этой передачи реализовано», — заявил Сергей Шойгу, прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что с 2013 года Минобороны передали Дальнему Востоку 28 тысяч гектар. Такая цифра сопоставима и с другими регионами. Ранее земли Дальнего Востока находились в распоряжении военного ведомства России. Дело в том, что их в свое время открыли военные моряки. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны не использует земли на Дальнем Востоке должным образом. «Как ни приеду — земли не переданы [субъектам]. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», — отмечал Медведев, передает РБК. После этого ведомство стало отдавать территории под гражданские нужды. Сейчас же Шойгу призывает проверить то, как эти земли использовались все это время.

Министр обороны Сергей Шойгу призвал проверить то, как используются земли от Минобороны, которые получили российские регионы. Об этом он заявил на совещании с президентом России по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. «Хотелось бы чтобы, наверное, по линии [вице-премьера РФ] Марата Хуснуллина был проведен определенный аудит того, какие земли были переданы российским регионам за эти 10 лет и что в результате этой передачи реализовано», — заявил Сергей Шойгу, прямая трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что с 2013 года Минобороны передали Дальнему Востоку 28 тысяч гектар. Такая цифра сопоставима и с другими регионами. Ранее земли Дальнего Востока находились в распоряжении военного ведомства России. Дело в том, что их в свое время открыли военные моряки. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны не использует земли на Дальнем Востоке должным образом. «Как ни приеду — земли не переданы [субъектам]. Ничего не делается. С этим бардаком надо кончать», — отмечал Медведев, передает РБК. После этого ведомство стало отдавать территории под гражданские нужды. Сейчас же Шойгу призывает проверить то, как эти земли использовались все это время.