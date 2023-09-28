Подполковник Иванников: миротворцы РФ останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года

28 сентября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Договор о нахождении миротворцев РФ в Нагорном Карабахе заключен на пять лет, напомнил Олег Иванников Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года в рамках заключенного договора и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Договор о нахождении российского миротворческого корпуса на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики был заключен сроком на пять лет. Он предусматривает сложную и многоуровневую процедуру его досрочного расторжения, что крайне негативно отразится на безопасности региона. Российские миротворцы являются независимыми наблюдателями процесса прекращения огня, и необходимость их присутствия есть у обеих сторон конфликта. Это позволяет однозначно сделать вывод о полном выполнении плана договора, о пятилетнем сроке пребывания российских миротворцев в приграничной зоне. Им необходимо не допустить продолжения развития и эскалации конфликта. Миротворцы будут находиться на территории Карабаха как минимум до 2025 года и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Нам нельзя оттуда уходить, только Россия может обеспечить мир», — подчеркнул Олег Иванников. Военный политолог добавил, что российские миротворцы сейчас на территории Нагорного Карабаха занимаются эвакуацией населения. «Российские миротворцы с первых дней межправительственного соглашения добросовестно и жертвенно выполняют свой воинский долг, спасают гражданское население и способствуют его эвакуации в Армению. Миротворцы полностью контролируют ситуацию и вносят неоценимый вклад в обеспечении безопасности граждан, остающихся проживать на территории Азербайджана», — отметил Иванников. Ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о необходимости распустить до 1 января 2024 все государственные учреждения и организации, после чего республика прекратит свое существование. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Спустя сутки Минобороны страны сообщило о ее остановке. Первый Карабахский вооруженный конфликт проходил с 1992 по 1994 год. Второй — с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. По итогу премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти страны признают Нагорный Карабах за Азербайджаном. Безопасность на территории самопровозглашенной страны обеспечивают российские миротворцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года в рамках заключенного договора и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Договор о нахождении российского миротворческого корпуса на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики был заключен сроком на пять лет. Он предусматривает сложную и многоуровневую процедуру его досрочного расторжения, что крайне негативно отразится на безопасности региона. Российские миротворцы являются независимыми наблюдателями процесса прекращения огня, и необходимость их присутствия есть у обеих сторон конфликта. Это позволяет однозначно сделать вывод о полном выполнении плана договора, о пятилетнем сроке пребывания российских миротворцев в приграничной зоне. Им необходимо не допустить продолжения развития и эскалации конфликта. Миротворцы будут находиться на территории Карабаха как минимум до 2025 года и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Нам нельзя оттуда уходить, только Россия может обеспечить мир», — подчеркнул Олег Иванников. Военный политолог добавил, что российские миротворцы сейчас на территории Нагорного Карабаха занимаются эвакуацией населения. «Российские миротворцы с первых дней межправительственного соглашения добросовестно и жертвенно выполняют свой воинский долг, спасают гражданское население и способствуют его эвакуации в Армению. Миротворцы полностью контролируют ситуацию и вносят неоценимый вклад в обеспечении безопасности граждан, остающихся проживать на территории Азербайджана», — отметил Иванников. Ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о необходимости распустить до 1 января 2024 все государственные учреждения и организации, после чего республика прекратит свое существование. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Спустя сутки Минобороны страны сообщило о ее остановке. Первый Карабахский вооруженный конфликт проходил с 1992 по 1994 год. Второй — с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. По итогу премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти страны признают Нагорный Карабах за Азербайджаном. Безопасность на территории самопровозглашенной страны обеспечивают российские миротворцы.