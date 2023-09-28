Подполковник Иванников: миротворцы РФ останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года

Российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха как минимум до 2025 года в рамках заключенного договора и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«Договор о нахождении российского миротворческого корпуса на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики был заключен сроком на пять лет. Он предусматривает сложную и многоуровневую процедуру его досрочного расторжения, что крайне негативно отразится на безопасности региона. Российские миротворцы являются независимыми наблюдателями процесса прекращения огня, и необходимость их присутствия есть у обеих сторон конфликта. Это позволяет однозначно сделать вывод о полном выполнении плана договора, о пятилетнем сроке пребывания российских миротворцев в приграничной зоне. Им необходимо не допустить продолжения развития и эскалации конфликта. Миротворцы будут находиться на территории Карабаха как минимум до 2025 года и контролировать границу между Арменией и Азербайджаном. Нам нельзя оттуда уходить, только Россия может обеспечить мир», — подчеркнул Олег Иванников.
Военный политолог добавил, что российские миротворцы сейчас на территории Нагорного Карабаха занимаются эвакуацией населения. «Российские миротворцы с первых дней межправительственного соглашения добросовестно и жертвенно выполняют свой воинский долг, спасают гражданское население и способствуют его эвакуации в Армению. Миротворцы полностью контролируют ситуацию и вносят неоценимый вклад в обеспечении безопасности граждан, остающихся проживать на территории Азербайджана», — отметил Иванников.
Ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о необходимости распустить до 1 января 2024 все государственные учреждения и организации, после чего республика прекратит свое существование. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Спустя сутки Минобороны страны сообщило о ее остановке.
Первый Карабахский вооруженный конфликт проходил с 1992 по 1994 год. Второй — с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. По итогу премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти страны признают Нагорный Карабах за Азербайджаном. Безопасность на территории самопровозглашенной страны обеспечивают российские миротворцы.
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