Захарова ответила, почему РФ затягивала начало спецоперации на Украине

Захарова: РФ до 2022 года хотела решить конфликт в Донбассе мирным путем

05 ноября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сообщила, что политические способы решения конфликта на Украине не были реализованы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия долгое время не хотела начинать спецоперацию: страна надеялась решить конфликт путем переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме российского общества «Знание». «Мы делали все, чтобы избежать силового решения вопроса. Каждый месяц по две недели глава МИД РФ Сергей Лавров сидел на переговорах. Я сидела рядом, я слышала, как по часу, по полтора, по два всем этим натовцам из Брюсселя и из каждой страны он показывал материал, рассказывал о том, что происходит в Донбассе», — сказала Мария Захарова. Прямая трансляция идет на странице «Знаний» в соцсети « ВКонтакте ». Захарова также заявила, что жители Донбасса много раз задавали России вопросы по поводу решения конфликта. Политический способ не был реализован из-за нежелания Киева, поэтому сейчас проходит спецоперация. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ «не начинала войну, она ее заканчивает». После провала украинского контрнаступления на Западе вновь поднялась тема мирных переговоров с Россией. Европейские и американские политики активно обсуждают то, на какие уступки готов пойти Киев.

Россия долгое время не хотела начинать спецоперацию: страна надеялась решить конфликт путем переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме российского общества «Знание». «Мы делали все, чтобы избежать силового решения вопроса. Каждый месяц по две недели глава МИД РФ Сергей Лавров сидел на переговорах. Я сидела рядом, я слышала, как по часу, по полтора, по два всем этим натовцам из Брюсселя и из каждой страны он показывал материал, рассказывал о том, что происходит в Донбассе», — сказала Мария Захарова. Прямая трансляция идет на странице «Знаний» в соцсети «ВКонтакте». Захарова также заявила, что жители Донбасса много раз задавали России вопросы по поводу решения конфликта. Политический способ не был реализован из-за нежелания Киева, поэтому сейчас проходит спецоперация. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ «не начинала войну, она ее заканчивает». После провала украинского контрнаступления на Западе вновь поднялась тема мирных переговоров с Россией. Европейские и американские политики активно обсуждают то, на какие уступки готов пойти Киев.