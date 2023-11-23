В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть контрольные пункты на границе с Россией. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.
«Принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал Чибис в своем telegram-канале.
По его словам, решение связано с закрытием Финляндией всех КПП, кроме того, что граничит с областью. Это пункт «Райа-Йосеппи». Губернатор добавил, что власти прорабатывают вопрос о дальнейших действиях.
Финляндия закрыла на границе с РФ контрольные пункты из-за наплыва мигрантов. Отмечается, что они не будут работать до февраля 2024 года.
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