В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия закрыла КПП на границе с РФ Фото:

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть контрольные пункты на границе с Россией. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

«Принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал Чибис в своем telegram-канале.

По его словам, решение связано с закрытием Финляндией всех КПП, кроме того, что граничит с областью. Это пункт «Райа-Йосеппи». Губернатор добавил, что власти прорабатывают вопрос о дальнейших действиях.

Финляндия закрыла на границе с РФ контрольные пункты из-за наплыва мигрантов. Отмечается, что они не будут работать до февраля 2024 года.

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В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть контрольные пункты на границе с Россией. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис. «Принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал Чибис в своем telegram-канале. По его словам, решение связано с закрытием Финляндией всех КПП, кроме того, что граничит с областью. Это пункт «Райа-Йосеппи». Губернатор добавил, что власти прорабатывают вопрос о дальнейших действиях. Финляндия закрыла на границе с РФ контрольные пункты из-за наплыва мигрантов. Отмечается, что они не будут работать до февраля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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