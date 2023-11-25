Самолет экстренно сел на Волгу

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Самолет совершил жесткую посадку на замерзшую Волгу. Экстренная посадка произошла в Тверской области, сообщили в telegram-каналах.

«Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку прям на Волгу в Тверской области», — передает telegram-канал 112. Известно, что самолет частично ушел под воду. Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, он выбрался из судна самостоятельно.

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Самолет совершил жесткую посадку на замерзшую Волгу. Экстренная посадка произошла в Тверской области, сообщили в telegram-каналах. «Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку прям на Волгу в Тверской области», — передает telegram-канал 112. Известно, что самолет частично ушел под воду. Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, он выбрался из судна самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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