Курганское масло признали лучшим на фестивале в Екатеринбурге. Фото

05 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Курганские масла «Крестьянское» и «Шоколадное», стали лучшими на ежегодном фестивале качества в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два вида масла, выпускающихся на курганском предприятии АО «Молоко» в Катайске (Курганская область) стали лучшими среди 60 образцов по итогам ежегодного фестиваля качества масла в Екатеринбурге. Об этом сообщает правительство Курганской области на своем сайте. «Два вида сливочного масла — „Крестьянское“ и „Шоколадное“, выпускаемые на предприятии АО „Молоко“ в городе Катайске, завоевали дипломы 1-й степени по итогам XХI ежегодного фестиваля качества масла, сыров, масложировой продукции в Екатеринбурге. Свою продукцию представляли сильнейшие российские производители и частные региональные сыроварни. На конкурс было выставлено более 60 образцов», — указано на сайте. Директор курганского департамента АПК Павел Кощеев также прокомментировал победу, отметив рост объемов производства в регионе сливочного масла на 94% по сравнению с прошлым годом, и сыров — в 1,4 раза за период с 2019 по 2023 годы. Ранее URA.RU писало, что курганский завод отказывается от импортных заквасок, чтобы не зависеть от санкций. Представители завода отмечали, что компоненты для производства кефира и бифидока начали выращивать на самом предприятии. Также на молокозаводе сообщали о подготовке к полной автоматизации цеха розлива, что позволит увеличить производительность и ассортимент выпускаемой молочной продукции. Курганское масло от АО «Молоко» признали лучшим на фестивале в Екатеринбурге Фото: сайт правительства Курганской области; https://kurganobl.ru/content/slivochnoe-maslo-iz-kurganskoy-oblasti-priznano-luchshim-na-festivale-kachestva-masla-i Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два вида масла, выпускающихся на курганском предприятии АО «Молоко» в Катайске (Курганская область) стали лучшими среди 60 образцов по итогам ежегодного фестиваля качества масла в Екатеринбурге. Об этом сообщает правительство Курганской области на своем сайте. «Два вида сливочного масла — „Крестьянское“ и „Шоколадное“, выпускаемые на предприятии АО „Молоко“ в городе Катайске, завоевали дипломы 1-й степени по итогам XХI ежегодного фестиваля качества масла, сыров, масложировой продукции в Екатеринбурге. Свою продукцию представляли сильнейшие российские производители и частные региональные сыроварни. На конкурс было выставлено более 60 образцов», — указано на сайте. Директор курганского департамента АПК Павел Кощеев также прокомментировал победу, отметив рост объемов производства в регионе сливочного масла на 94% по сравнению с прошлым годом, и сыров — в 1,4 раза за период с 2019 по 2023 годы. Ранее URA.RU писало, что курганский завод отказывается от импортных заквасок, чтобы не зависеть от санкций. Представители завода отмечали, что компоненты для производства кефира и бифидока начали выращивать на самом предприятии. Также на молокозаводе сообщали о подготовке к полной автоматизации цеха розлива, что позволит увеличить производительность и ассортимент выпускаемой молочной продукции.