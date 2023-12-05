Курганское масло признали лучшим на фестивале в Екатеринбурге. Фото

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло
Курганские масла «Крестьянское» и «Шоколадное», стали лучшими на ежегодном фестивале качества в Екатеринбурге Фото:

Два вида масла, выпускающихся на курганском предприятии АО «Молоко» в Катайске (Курганская область) стали лучшими среди 60 образцов по итогам ежегодного фестиваля качества масла в Екатеринбурге. Об этом сообщает правительство Курганской области на своем сайте.

«Два вида сливочного масла — „Крестьянское“ и „Шоколадное“, выпускаемые на предприятии АО „Молоко“ в городе Катайске, завоевали дипломы 1-й степени по итогам XХI ежегодного фестиваля качества масла, сыров, масложировой продукции в Екатеринбурге. Свою продукцию представляли сильнейшие российские производители и частные региональные сыроварни. На конкурс было выставлено более 60 образцов», — указано на сайте. Директор курганского департамента АПК Павел Кощеев также прокомментировал победу, отметив рост объемов производства в регионе сливочного масла на 94% по сравнению с прошлым годом, и сыров — в 1,4 раза за период с 2019 по 2023 годы.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод отказывается от импортных заквасок, чтобы не зависеть от санкций. Представители завода отмечали, что компоненты для производства кефира и бифидока начали выращивать на самом предприятии. Также на молокозаводе сообщали о подготовке к полной автоматизации цеха розлива, что позволит увеличить производительность и ассортимент выпускаемой молочной продукции.

Курганское масло от АО «Молоко» признали лучшим на фестивале в Екатеринбурге
Курганское масло от АО «Молоко» признали лучшим на фестивале в Екатеринбурге
Фото:
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Два вида масла, выпускающихся на курганском предприятии АО «Молоко» в Катайске (Курганская область) стали лучшими среди 60 образцов по итогам ежегодного фестиваля качества масла в Екатеринбурге. Об этом сообщает правительство Курганской области на своем сайте. «Два вида сливочного масла — „Крестьянское“ и „Шоколадное“, выпускаемые на предприятии АО „Молоко“ в городе Катайске, завоевали дипломы 1-й степени по итогам XХI ежегодного фестиваля качества масла, сыров, масложировой продукции в Екатеринбурге. Свою продукцию представляли сильнейшие российские производители и частные региональные сыроварни. На конкурс было выставлено более 60 образцов», — указано на сайте. Директор курганского департамента АПК Павел Кощеев также прокомментировал победу, отметив рост объемов производства в регионе сливочного масла на 94% по сравнению с прошлым годом, и сыров — в 1,4 раза за период с 2019 по 2023 годы. Ранее URA.RU писало, что курганский завод отказывается от импортных заквасок, чтобы не зависеть от санкций. Представители завода отмечали, что компоненты для производства кефира и бифидока начали выращивать на самом предприятии. Также на молокозаводе сообщали о подготовке к полной автоматизации цеха розлива, что позволит увеличить производительность и ассортимент выпускаемой молочной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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