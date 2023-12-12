Puma отказалась спонсировать Израиль

FT: Puma перестанет поставлять экипировку футбольной сборной Израиля
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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, puma
Puma не будет продлевать контракт на поставку экипировки, пишет FT Фото:

Немецкая компания Puma, занимающаяся производством спортивной одежды, приняла решение прекратить спонсорскую поддержку сборной Израиля по футболу в рамках своей новой стратегии развития. Об этом пишет газета Financial Times.

«С 2024 года Puma больше не будет предоставлять экипировку сборной Израиля по футболу», — говорится в материале газеты. Там добавили, что решение было принято год назад и не связано с возможным бойкотом продукции Puma из-за военных действий Израиля в секторе Газа. По данным газеты, Puma перестанет поставлять экипировку в результате отказа от продления действующего контракта.

Решение Puma отказаться от сотрудничества сборной Израиля по футболу было принято по финансовым мотивам и стало частью широкой стратегии «меньше — больше — лучше», в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге. Согласно новой стратегии, компания будет прекращать сотрудничество с другими сборными по финансовым причинам, заключили в газете.

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Немецкая компания Puma, занимающаяся производством спортивной одежды, приняла решение прекратить спонсорскую поддержку сборной Израиля по футболу в рамках своей новой стратегии развития. Об этом пишет газета Financial Times. «С 2024 года Puma больше не будет предоставлять экипировку сборной Израиля по футболу», — говорится в материале газеты. Там добавили, что решение было принято год назад и не связано с возможным бойкотом продукции Puma из-за военных действий Израиля в секторе Газа. По данным газеты, Puma перестанет поставлять экипировку в результате отказа от продления действующего контракта. Решение Puma отказаться от сотрудничества сборной Израиля по футболу было принято по финансовым мотивам и стало частью широкой стратегии «меньше — больше — лучше», в рамках которой компания будет более избирательной в спортивном маркетинге. Согласно новой стратегии, компания будет прекращать сотрудничество с другими сборными по финансовым причинам, заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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