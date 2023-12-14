Путин попросил блогеров соблюдать этические нормы и платить налоги

Блогеры должны соблюдать корпоративную этику и не забывать платить налоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что блогерская сфера максимально демократизирована.
«Блогерская сфера максимально демократизирована. Если государство мешает — скажите. Если все развивается — дай бог здоровья всем. <…> Надо исходить из корпоративной этики. Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — сказал Владимир Путин.
Путину заявили, что некоторые блогеры не могут разобраться с тем, как платить налоги. На что глава РФ ответил: «Надо сделать так, чтобы было на кого опереться. Это очень важно». URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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