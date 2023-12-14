Путин попросил блогеров соблюдать этические нормы и платить налоги

14 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Путин призвал блогеров исходить в своей деятельности из этики, соблюдать мораль и нравственность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Блогеры должны соблюдать корпоративную этику и не забывать платить налоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что блогерская сфера максимально демократизирована. «Блогерская сфера максимально демократизирована. Если государство мешает — скажите. Если все развивается — дай бог здоровья всем. <…> Надо исходить из корпоративной этики. Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — сказал Владимир Путин. Путину заявили, что некоторые блогеры не могут разобраться с тем, как платить налоги. На что глава РФ ответил: «Надо сделать так, чтобы было на кого опереться. Это очень важно». URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

Блогеры должны соблюдать корпоративную этику и не забывать платить налоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что блогерская сфера максимально демократизирована. «Блогерская сфера максимально демократизирована. Если государство мешает — скажите. Если все развивается — дай бог здоровья всем. <…> Надо исходить из корпоративной этики. Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — сказал Владимир Путин. Путину заявили, что некоторые блогеры не могут разобраться с тем, как платить налоги. На что глава РФ ответил: «Надо сделать так, чтобы было на кого опереться. Это очень важно». URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.