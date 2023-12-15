Белоусов раскрыл, чему СВО научило правительство

Белоусов: СВО дало понимание важности образования и собственного производства

Дмитрий Белоусов выступает за технологический суверенитет Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Специальная военная операция дала понимание важности качественной системы образования, прежде всего — естественно-технического направления. Об этом в интервью URA.RU заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

«Мы поняли ценность собственного производства в период СВО. Нам удалось поддержать высокотехнологичные отрасли и интерес молодежи к инженерным наукам. Важно, чтобы этот потенциал сохранялся и воспроизводился», — сообщил Белоусов.

По словам эксперта, у нас некоторые отрасли, например, IT, были построены на основе импортодополнения: под заимствуемую технику и технологии пишутся программы, потом начинают создаваться отдельные продукты. Но в итоге осознали, что нужно параллельно иметь базовый набор своих решений, отметил Белоусов.

«Во время СВО был адаптирован и масштабирован пандемийный опыт по развитию производственных цепочек и „расшивке“ узких мест в них. Мы сейчас работаем с авиаотраслью по той же схеме, по которой мы работали со средствами защиты во время пандемии», — рассказал замгендиректора ЦМАКП.

Белоусов добавил, что возникшие задачи решаются по цепочке, когда задается вопрос, чего не хватает для производства того или иного агрегата, узла, той или иной детали. Большая задача разбивается на маленькие, и постепенно, таким образом, проблема решается.